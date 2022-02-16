駭人！逼中風母泡熱水6小時活活燙死　繭居女：我要懲罰她

▲潘姓女子與母親爭執後，懲罰母親浸泡40度熱水6小時致死，被起訴傷害致死罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市潘姓女子終日繭居啃老，常因小事責罵中風母親，去年6月間，潘女突然暴氣命令母親坐進放了40多度高溫熱水浴缸，6小時後發現母親沒了生命跡象才求救，法醫相驗死者下肢脫皮紅腫，被活活燙死，浴缸裡還黏著殘留的皮膚，潘女卻矢口否認犯罪，堅稱只是要懲罰母親不聽話，台北地檢署16日依傷害致死罪起訴。

2021年6月9日，台北檢警獲報1名老婦人陳屍中正區某老舊公寓的浴室，因婦人已70多歲，現場客廳、房間堆滿雜物，不便通行，辦案人員一開始預判可能是老人家意外死亡案件，但檢察官一看報驗的現場照片，死者是頭朝浴缸、腳朝門口俯臥地板，感覺情況不對勁，親自會同法醫前往相驗，更發現死者腰部以下嚴重脫皮紅腫，下肢像是被燙熟的樣子。

▲死者生前曾局部中風，疑因此無法及時感受到高溫或不便翻身導致下肢嚴重燙。（示意圖／Pixabay）

到場的死者家屬一開始表示，死者的丈夫很久以前就拋妻棄女，留下死者與潘姓女兒相依為命，平常死者非常寵愛潘女，儘管潘女現在38歲了，已經中風的死者仍盡力滿足潘女生活上要求，家屬認為，死者可能是自己放的洗澡水太熱而發生意外。

最後到場的潘姓女兒則是支支吾吾，聲稱事發當天，她在自己房內玩電腦，平常午餐都等母親準備，那天不知道為何，都是晚上洗澡的母親，變成中午就去洗澡，她只好吃了幾顆糖果繼續玩電腦。

潘女表示，她下午曾進浴室看過母親幾次，母親還會改變泡澡姿勢，晚間6點左右，母親下半身仍在浴缸裡，但上半身已趴在浴缸外，沒了氣息的樣子，她趕緊打電話求救，並且把母親拖出浴缸，所以呈現出現場照片的陳屍狀態。

▲潘女長期繭居在家，靠母親扶養，卻時常一個不順心就責罵母親。（示意圖與本案無關／WUNDERSTOCK）

由於辦案人員同時在家中找到一大疊潘女寫給母親的紙條，幾乎都是潘女在責怪母親沒有幫忙買金光布袋戲光碟、沒有照約定做事、說好的事情等內容，因此對潘女說法真實性站先保留，決定等待解剖進一步確認死因。

等到解剖當天，潘女突然改口，原來先前檢警首度相驗當天，其他家屬聽了潘女說法也感到不解，事後不斷追問潘女，潘女才坦承，事發當天中午曾和母親吵架，她想懲罰母親，所以在浴缸放了熱水、加些冷水後，要母親坐進去，沒有她同意，不准起來，但潘女否認有任何要傷害母親的意思。

▲潘女至今仍否認犯罪，堅稱只是要懲罰母親不聽話。（示意圖／Pixabay）

最後解剖結果顯示，死者因身體大面積二度燙傷導致心因性休克，檢警2度回到案發現場履勘，根據浴缸內側留下的水漬高度及仍沾黏著的皮膚位置，放水模擬事發當天狀況，水龍頭出水口溫度高達60多度，經接觸空氣冷卻後，在浴缸內仍有40多度，法醫判斷死者在如此水溫下，至少要浸泡5小時才會導致下肢嚴重燙傷。

雖然潘女始終否認有傷害母親的犯罪意圖，堅稱只是要懲罰母親不聽話，檢察官綜合相關事證，認定潘女故意放熱水並命令母親浸泡其中，有傷害犯意，而母親疑因曾局部中風導致溫感異常或因此行動不便，在浴缸中遭嚴重燙傷最後不治，因此依傷害致死罪將潘女提起公訴。據了解，潘女目前已被家屬安置在養護機構。