東港3處科技執法取締交通違規　中正路中山路分居一二名

▲東港警分局。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局東港警分局轄內3處道路科技執法，2021年11月1日上路後，其中東港鎮中正路每月平均1580件、東港鎮中山路每月平均1469件，台27線新園鄉仙吉路與店口路437件，違規情形，以不依順行方向停車、不緊靠道路右側停車、在禁止臨時停車處所停車現象為主，每張罰款900元，警方籲請用路人注意，以免被開點告發。

東港警分局為避免車輛違規發生車禍事故，於2021年11月1日在東港鎮中正路107號前、中山路2-41號前、台27線新園鄉仙吉路與店口路口等3路段啟動科技執法，以全天候科技化執法，取締違規車輛。

警方統計前3個月執行違規情況，發現東港鎮中正路每月平均1580件、東港鎮中山路每月平均1469件，台27線新園鄉仙吉路與店口路437件。

警方分析，中山路、中正路段屬於鬧區，往來車流大，違規件數較多，但違規件數有逐月減少跡象，研判車主接到告發單後，知道這兩路口有科技執法，避免違規有關，件數自然就減少。

東港警方表示，該三處路段啟用科技執法後，車禍件數減幅近3成，發揮預期功能；而啟用科技執法的用意，主要提醒用路人行經這些路段時，不要違規停車，確保自己及他人的交通安全，「絕非取締違規」，共創屏東交通安全與順暢。