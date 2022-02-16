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星巴克只有3種容量？內行曝「隱藏點法」少10元：沒在菜單上

▲高鐵會員點數可免費換商品。（圖／記者李宜秦攝）

▲星巴克。資料照，與本文無關。（圖／記者李宜秦攝）

記者曾筠淇／綜合報導

連鎖咖啡店「星巴克」受到許多人喜愛，不過就有網友點餐時忍不住抱怨，星巴克的杯子明明也是「大、中、小」，但叫法偏偏和其他店家不同，害得他時常搞混。貼文曝光後，隨即引發討論，其中就有內行網友說明原因，直呼「只是沒特別寫出來」而已。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文直呼，「機車餒！」他日前去星巴克消費，看到桌上的杯子寫著「中杯Tall、大杯Grande、超大杯Venti」後，不解明明就是「大、中、小」3種容量，為何偏偏要說「中、大、特大」？害得他時常搞混自己要點的大小。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也想知道為什麼」、「要特大都講成大杯」、「時常買就不會講錯了」、「我覺得直接講容量會更清楚、直觀」、「真的，我也是常講錯」、「50嵐也是中跟大」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友貼出「小杯」容量的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

其中就有網友解釋原因，「真的有小杯，且真的很小一杯」、「有小杯啊，但很少人會選擇」、「真的有小杯！有一次招待外國朋友來台灣，對方點『小杯美式』也真的這麼小一杯，價錢就是中杯美式少10元」、「以前真的有小杯，買過一次」、「其實有，只是沒有列出來，直接點還是可以點」、「他真的有小杯，你點那堤，說Short就會給你了」、「其實有小杯，只是沒在價目表上」。

實際查看星巴克官網，部分品項確實有「小杯Short 」，如每日精選咖啡、那堤等。另根據了解，星巴克的飲料其實一共有5種容量，分別是約240毫升（8盎司）的小杯Short 、約360毫升（12盎司）的中杯Tall、約480毫升（16盎司）的大杯Grande、冷飲約590毫升（24盎司）和熱飲約710毫升（20盎司）的特大杯Venti，以及僅限冷飲約920毫升（31盎司）的超大杯Trenta，不過不是所有品項都有5種容量能選擇。

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