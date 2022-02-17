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永康「實習」警逮獲17歲少年車手　成功阻詐30萬元

▲台南市永康分局偵查隊及警專實習生邱員及陳員，追捕少年車手到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局偵查隊及警專實習生邱員及陳員，追捕少年車手到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康區1名民眾遭詐騙集團以假檢警真詐財老梗騙走60萬元，詐騙集團食髓知味，再度向被害人要求再繳30萬元保證金，永康分局據報派員埋伏，緝獲2名少年車手，全案依作欺罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

▲台南市永康分局偵查隊及警專實習生邱員及陳員，追捕少年車手到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局接獲民眾反映，其家人疑似遇到假檢警案件並已將其帳戶僅存的60萬老本面交給詐騙集團，警方立即啟動介入調查發現該被害人於2月10日接獲自稱中華電信人員的來電，聲稱其身分證件遭人冒用申辦門號且欠費，並轉接警察單位表示被害人涉嫌販毒洗錢，需提領帳戶內的錢來比對是否涉案，被害人信以為真而提領金錢交付給歹徒，以「你丟我撿」的面交方式，要求被害人將金錢放到指定地點，再由歹徒指派車手前往取款，損失新台幣60萬餘元。

▲台南市永康分局偵查隊及警專實習生邱員及陳員，追捕少年車手到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而歹徒竟食髓知味，再度向被害人表示須繳交30萬元保證金才能結案，被害人因手上現金不足，向親友周轉，親友認為可疑，即向警方求助而發現該案件；永康分局長甘炎民獲悉後，隨即指派轄區派出所及偵查隊組專案小組前往約定付款地點埋伏，待車手一出現，馬上上前盤查壓制，同時，在現場附近查獲另1名把風之邱姓男子，經確認身分果不其然，又是「少年」車手，本次共計逮獲2名詐欺犯嫌。

▲台南市永康分局偵查隊及警專實習生邱員及陳員，追捕少年車手到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經調查該名少年車手年僅17歲，身邊備有變裝衣物及高鐵車票，顯係為躲避警方查緝而準備，自稱第1次就被警方逮捕，且這次栽在甫至永康分局實習僅3個星期的警專生手上，民宅監視器將整個追捕過程錄下，由偵查隊長陳勇志帶頭，後面跟著的就是「初生之犢」警專實習生邱員及陳員，警專生表示：「看到眼前正在發生犯罪，沒有多想什麼，只是想要趕快保護民眾的生命、財產安全而已」，被害民眾連聲向警方道謝。

▲台南市永康分局偵查隊及警專實習生邱員及陳員，追捕少年車手到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全案詢後，依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法，分別移送台南地檢署偵辦及台南地方法院少年法庭審理，並持續擴大追查其他共犯，力求瓦解詐騙集團。

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