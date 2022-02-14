婦人偏受特定品牌拖把一偷再偷　卻因「小黑」露餡遭南警逮獲

▲台南市安南區64歲汪姓女子，偏好一款「好」字頭品牌拖把，竟連續2次行竊他人拖把組，市警三分局據報，依據她帶「小黑狗」犯案的特徵將她查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區64歲汪姓女子，偏好一款「好」字頭品牌拖把，竟連續2次行竊他人拖把組，市警三分局據報，調閱監視器追查，查出汪女作案都帶1隻小黑狗，警方以此特徵循線將她查獲，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

台南市警三分局海南派出所，於2月10日下午2時許，受理民眾報案稱，其放置在安南區安富街住家門口品牌拖把組遭人竊走，警方經調閱監視器，發現竊嫌為1名女子，為躲避警方追緝，以步行方式前往該處，並將放置在門口處品牌拖把組偷走，而竊嫌在行竊當下還牽著1隻小黑狗，正當警方擴大追查女子身分時，海南派出所巡邏員警於10日，即在安南區安富路上發現1名女子牽著狗在路上行走，經仔細查看發現那隻狗，就是竊嫌行竊時所牽的小黑狗，員警馬上上前盤查，而涉嫌竊盜64歲汪姓女子見事蹟敗露，無法再掩飾，即坦承犯案並交出所竊取拖把組，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

惟2日後，三分局安中派出所亦受理民眾報案稱，其放置於安南區義安街住家前之同一品牌拖把組遭竊，經調閱監視器，警方發現同樣又是汪女騎乘機車前往竊取，即於2月13日10時許，通知汪女到案，並於訊後依竊盜罪嫌再度函辦。對於汪女為何獨鍾「好」字頭品牌拖把，汪女並未明確說明，但可以確定的是，她將因為一時的貪小便宜，而面臨5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金的刑責。

市警三分局表示，海南派出所及安中派出所能不分案件大小用心偵辦，並進而查獲竊嫌，積極辦案精神值得肯定。另也呼籲民眾對於有價值財物應妥善保管，以免引起有心人士覬覦；而對於他人之物品，在未取得同意下，切勿擅自拿取，以免因為一時的貪心，致身陷囹圄。