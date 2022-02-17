「不少國家轉向跟Omicron共存」　沈富雄嘆：台灣卻迫於民意不敢解封

▲前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）



記者杜冠霖／台北報導

近期不少國家選擇全面解封，轉向與病毒共存，對此，前立委沈富雄表示，道理就是基於對Omicron這個病毒的「無罪認定」。相形之下，是民意迫使政府不敢解封，而民之所懼完全是政府咎由自取，各級防疫官員說要戒慎不恐懼，但除日常生活的衛生規範外，對付這個流感化的病毒，還要戒什麼、慎什麼？整天自相矛盾，，要老百姓如何不「恐懼」？

陳時中日前曾指出，下半年起要開啟國門，否則競爭力會差一截，這是情勢所逼，對於為什麼要等半年，陳時中表示，因為我們染疫人少，他國染疫人多。

對此，沈富雄批評，這是完全不通的道理，如果接受Omicron是無害，「則你在等什麼，等第三劑的覆蓋率上升嗎？等我們的染疫人數增加嗎？等入境旅客的篩陽率減少嗎？沒有一樣說得通！」

有媒體民調顯示國內有57.5%民眾不贊成近期開放外國商旅入境、66.0%不贊成縮短入境檢疫天數。對此，沈富雄表示，可見國人仍如驚弓之鳥，此刻在外國是民意迫使政府解封，而我國是民意迫使政府不敢解封，而民之所懼完全是政府咎由自取，譬如：陳時中說，入境檢疫日數將於三月中自14日減為10日，進一步減少則還要等等看。

沈富雄指出，事實的真相是檢疫14天漏網之魚的比例是1.0%，10天是2.05%，7天4.56%，10天與7天的差別是2.5%，這2.5%是境外移入由陰轉陽的2.5%，其數目是寥寥可數，再考慮這些人進入社區所造成的可能傷害，再與所有入境旅客多隔離3天所造成的人身自由與經濟損失相比較，真是得之毫釐，失之千里，其愚蠢真令人難以置信。

沈富雄表示，最近自總統以次的各級防疫官員琅琅上口的一句話就是「台灣模式」的「戒慎不恐懼」，請問除日常生活的衛生規範外，對付這個流感化的病毒，還要「戒」什麼？「慎」什麼？整天自相矛盾，莫名其妙的「戒」這個，「慎」那個，你要教老百姓如何不「恐懼」？