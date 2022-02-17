巴戈胰臟癌逝！營養師曝「3日常保健重點」　防癌王這樣做就對了

記者楊晏琳／綜合報導

資深藝人巴戈昨（16）晚因胰臟癌辭世，享壽67歲。胰臟癌又被稱為「癌中之王」，除了遺傳、肥胖、喝酒、糖尿病等危險因子外，「吸菸」更是胰臟癌的重要成因之一。到底該如何防範恐怖癌王？越L’excellence功能醫學營養師劉馥萱公布3大保健重點，適度增加活動量、泡澡冥想幫助體內排毒，都有助預防胰臟癌發生。

▲巴戈胰臟癌病逝。（圖／記者張一中攝）

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3大胰臟癌日常保健及預防重點

1. 均衡飲食

多選擇原態少加工的食物，吃足優質蛋白質及蔬菜，補充大量的植化素，如葉黃素、玉米黃素、多酚類等，能降低體內自由基，降低癌症發生機率；膳食纖維能維持腸胃道健康，幫助體內排毒，調節免疫力及降低體內發炎。

2. 維持理想體重

劉馥萱建議，可減少高油及刺激性的食物。若已確診胰臟癌，血糖容易過高，所以須注意整天澱粉總量及精緻糖攝取，必要時醫師會建議注射胰島素平衡血糖，病患也需定期複診以觀察病情。

3. 建議戒菸

包括電子菸，吸菸是胰臟癌重要成因之一。若工作時需要接觸化學藥品，建議配戴口罩及手套，減少直接接觸化學藥品。

劉馥萱提醒，好好吃飯、多喝水，增加活動量如瑜珈、伸展，或是幫助放鬆的冥想、泡澡，都能幫助體內排毒及紓壓，讓體內維持身心平衡。「適當的壓力對生活有幫助，但過量容易造成健康危害！」她表示，除了多多注意飲食、運動外，體內發炎、排毒及腸胃道狀況，也需要留意。

▲適度瑜珈、冥想有助於放鬆排毒，預防癌症發生 。（圖／翻攝自pixabay）

毒理專家招名威也在臉書發文談及恐怖癌王，「我媽媽就是因它而過世的。」除了網路上說「60歲以上、男性居多、吸菸者、嗜酒者、飲食中攝取肉類、脂肪、糖類偏高者、糖尿病患者、長年接觸化學藥品者等」是胰臟癌高危險族群外，招名威又額外補充4點給大家參考：1、不愛曬太陽；2、睡眠不正常；3、飲食不均衡；4、工作壓力極大。

招明威坦言，後面這4點就是媽媽的狀況，「前面所述的高風險條件，她卻一個也沒有。」他了解罹患癌症很煎熬，無論是病人還是家屬都是，心靈層面的建設更是，畢竟胰臟癌目前治療效果不佳，最好的處理方法仍是早期預防、早期治療，「否則你會看到癌細胞，跑得比時間還快。」