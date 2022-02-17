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社會 社會焦點 保障人權

花蓮戒護科長被打到骨折！小追撞竟遭2煞球棒爆襲　警急查藏鏡人

記者柯証誟／花蓮報導

花蓮自強外役監周姓戒護科長15日晚間開車遭人追撞，但沒想到，後車2名男子下車後就不分青紅皂白動手打人，甚至拿球棒揮打，還噴灑辣椒水，導致周男左手骨裂，而周男車上妻女也遭到波及。警方獲報後隨即介入調查，並於當晚逮捕2人到案，但由於2嫌說詞反覆，究竟是單純的行車糾紛，還是有幫派教唆犯案，警方正積極調查釐清中。

▲▼ 花蓮戒護科長當街遭毆 。（圖／記者柯証誟翻攝）

▲花蓮戒護科長當街遭毆，警急介入調查背後主因。（圖／記者柯証誟翻攝）

這起案件發生在15日晚間7時許，周男開車行經德安一街，但他卻在停等紅燈時抄到後方19歲劉姓男子開車追撞，雙方下車後，劉男竟與車上黃姓乘客持球棒、辣椒水不分青紅皂白的直接攻擊周男，而周男因伸手抵擋，左手慘被打到骨裂，車上妻小也遭受到辣椒水波及，而2嫌犯案後隨即逃離現場。

▲▼ 花蓮戒護科長當街遭毆 。（圖／記者柯証誟翻攝）

警方獲報後立刻展開，並於當晚逮捕2嫌到案，但2嫌堅稱是因周男態度不好才起動手。不過，警方調閱監視器發現，雙方並未有所爭執，劉嫌下車就直接動手打人，黃嫌也衝回車上拿辣椒水，且周男又在監獄擔任戒護科長，而2嫌供詞也前後矛盾，對於關鍵原因更是拒而不答，行徑相當可疑。

警方初步研判無預謀，但仍會持續追查2嫌的相關通聯記錄及交往對象，以釐清是否有幫派背景，而目前已報請檢察官指揮偵辦，先將2嫌依殺人未遂及重傷害罪嫌送辦，全案正積極偵辦中。

▲▼ 花蓮戒護科長當街遭毆 。（圖／記者柯証誟翻攝）

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