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撤軍玩假的？　美高官：俄國再往烏克蘭邊境「增兵7000人」

▲▼俄羅斯軍隊在列寧格勒地區進行軍演。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊在列寧格勒地區進行軍演。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國政府16日晚間表示，儘管俄羅斯15日宣稱撤兵，實際上卻在烏克蘭邊境增派約7千名士兵。一名高官直言，莫斯科先前的撤軍聲明「不實」，他還警告，普丁對外交解決途徑抱持開放態度，可能是個幌子，「我們目前掌握的每個跡象都指出，他們的意思只是公開表示願意談話、宣稱緩解局勢，卻私下動員戰爭。」

CNN報導，最新估計數字指出，烏克蘭邊境俄軍已超過15萬人。這位美國高官重申，俄國可能捏造藉口發動攻擊，例如宣稱領土遭入侵、境內出現北約活動、烏東分離主義地區頓巴斯（Donbas）爆發騷亂，「未來幾天，我們預期看到更多來自俄國官媒的假新聞。我們不知道這個虛假藉口將以何種形式呈現，但希望世界已經準備好了。」

美方指出，莫斯科表態願意談判，代表仍有「很大的外交空間」，但談判持續進行的同時，仍對撤軍抱持懷疑態度。這位官員說，「俄羅斯持續表示想要尋求外交解決方案，但他們的行動卻表明並非如此。我們希望，他們能在開戰前改變策略，因為戰爭將帶來災難性的死亡與毀滅。」

▲▼Maxar衛星圖像顯示，白俄羅斯莫給勒夫（Mogilev）附近的奧西波維奇（Osipovichi）軍事訓練場部署導彈。（圖／路透）

▲衛星圖像顯示，白俄羅斯邊境的奧西波維奇（Osipovichi）軍事訓練場出現導彈。（圖／路透）

美國總統拜登15日表示，俄國撤軍將是好事一樁，但他還沒看到任何證據顯示俄方正在這麼做，「分析人士指出，他們仍處於非常具有威脅性的地位。事實是，俄羅斯目前仍有超過15萬軍隊沿著烏克蘭邊境，環繞烏國及白俄羅斯。」國務卿布林肯（Antony Blinken）也說，「俄國說的和做的有所差異。我們現在看到的，並不是有意義的撤軍。」

西方領袖也一致對俄國撤軍抱持懷疑態度，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）直言尚未看見「任何緩解局勢的徵兆」，但既然莫斯科表態「應該持續外交努力，讓我們有理由保持謹慎樂觀。」烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，他對俄國說法抱持一項原則，「不要聽了就信，而要眼見為憑。」

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