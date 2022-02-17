7律師奮戰14年！消基會打贏亞歷山大案嘆「遲來正義」

▲消基會奮戰14年打贏亞歷山大健身房團體訴訟案，嘆是「遲來正義」。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

2007年12月亞歷山大健身中心無預警倒閉，造成眾多消費者受害，消基會替受害民眾提出團體訴訟，歷經14年審理，台北地方法院昨（16日）判亞歷山大等公司，共計賠償逾8千人約2.56億元，消基會今（17日）指出，14年來僅獲得440餘萬元補助，由7名義務律師奮戰，「這是姍姍來遲的正義」，判決結果也不盡人意，希望未來在類似團體訴訟的制度面與法治面能做修改。

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▲亞歷山大集團（亞力山大健康休閒俱樂部）前負責人唐雅君。（圖／翻攝唐雅君臉書）

2007年12月10日，亞歷山大健身中心因財務危機，由總裁唐雅君宣布全面停業，當時亞歷山大健身中心在全台擁有20家分店，累積會員人數超過26萬人，實際繳費會員約10萬人，估計年營收金額達20億元。

在亞歷山大健身中心無預警倒閉後，消基會接受受害者委託，提出團體訴訟，從一開始近1.2萬位消費者請求損害賠償金額約3千5百萬元，經過14年歲月，因受害消費者有人接受和解、放棄請求權等因素，最後有8564位消費提出團體訴訟，含懲罰性賠償金共計求償5.8億餘元，昨台北地方法院判亞歷山大公司要賠1.8億餘元、亞爵公司要賠5728萬餘元、君生活公司要賠1292萬餘元，共計2.56億餘元，但案子仍可上訴。

消基會今早針對此事進行說明，消基會董事長黃怡騰指出，昨天台北地方法院進行一審宣判，這對消基會與受害者來說，是姍姍來遲的正義，14年的歲月，前後開庭66次，過程中僅有7位義務律師幫忙，且消基會只獲得當時體委會及台北市政府補助440餘萬元，其餘都是消基會以自身有限財源獨力承擔至今。

▲消基會前董事游開雄（右一），為參與此案的義務律師團律師之一。（圖／消基會提供）

消基會前董事游開雄，為參與此案的義務律師團律師之一，他說，這是台灣在消保運動中，最艱辛、歷時最久的消費者團體訴訟，也是唯一一件把銀行列為被告的消費團體訴訟，6年前他卸任消基會董事長，當時心中最大希望是在任內可以結束此案，可惜不如預期，但也對昨天判決深感欣慰，雖然判決結果不盡人意，但希望這案例作為未來制度面與法治面修改參考，希望對政府與企業有警惕與省思。

游開雄進一步指出，亞歷山大案之後，可以作為台灣法界省思，他舉例說，亞歷山大實際繳費的有效會員超過10萬人，最後只能找到1.2萬人提出團體訴訟，等於有9成消費者被排除在外，這對企業來說是一種縱放，但以美國團體訴訟來說，都是先預估團體訴訟總數有十萬人，並以預估人數提出訴訟，對於企業經營者來說是多大震撼。

▲消基會秘書長徐則鈺（左一），也是亞歷山大健身房案的義務律師。（圖／消基會提供）

也是參與這次團體訴訟的消基會秘書長徐則鈺表示，昨天一審判決出爐後，接到很多此案的消費者來電何時可收到賠償金，但他提醒，一審判決不代表被告會提出賠償，目前消基會還沒收到賠償金，現在還不是最後結果。

隨後他也感嘆說，這個案子一打就打了14年，66次開庭，自己從年輕人變中年人，若消基會是民間組織，若每一個消費爭議的案子都要承辦，是沒有那麼多的經費與人力與企業打長期官司；而14年官司，絕大多數時間都是在算帳、對帳，因為每一個會員付帳方式不同，有的人用現金或信用卡，有的還是幫家人付款，也成為被告聘請律師使用「焦土策略」方式，不斷的重新核對信用卡、對帳單等等資料，希望這次案件作為法界參考，未來帳務能單純化。

