市售豬肉1／3標示不合格　消基會籲政府做好源頭管理與稽查

記者許敏溶／台北報導

總統蔡英文宣布2021年起開放含萊克多巴胺豬肉產品進口，有鑑於國內仍禁用萊克多巴胺，消基會檢驗市售18件豬肉，結果都未驗出，但仍有5件未標示產地、1件未標示廠商資料，等於有1/3標示不符《食品安全衛生管理法》規定，依法可處3萬以上、300萬以下罰鍰，消基會呼籲政府做好源頭管理、加強稽查建議，提醒消費者挑選國產豬肉及標示合格產品。

▲消基會調查市售豬肉1/3標示不合格。（圖／記者許敏溶攝）



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政府去年已開放含萊克多巴胺（為乙型受體素類動物用藥的一種）豬肉產品進口，根據政府公開資訊，去年1到10月，美國進口豬肉達1800公噸，其他包括豬肝、豬腎、豬其他可食用部分也超過2千公噸，但在市面上仍找不到標示產地為「美國」豬肉。

▼消基會調查市售豬肉1/3標示不合格，消基會呼籲政府加強源頭管理與稽查。（圖／記者許敏溶攝）

消基會認為國內禁用萊克多巴胺，卻允許進口豬肉有殘留量，為維護消費者健康，在去年9到10月 之間，在雙北等六都購買18件市售豬肉產品進行調查，並在今（11日）公布結果，消基會發行人胡峰賓指出，18件樣品均未檢出萊克多巴胺，但有5件未標示產地、1件未標示廠商資料，不符《食品安全衛生管理法》規定。

▲▼消基會調查市售豬肉1/3標示不合格。（圖／記者許敏溶攝）

胡峰賓表示，這6件產品違反《食品安全衛生管理法》第22條規定，依該法得處3萬以上、300萬以下罰鍰，建議消費者挑選符合標示規定的產品，而目前國內養豬禁止使用萊克多巴胺，故建議民眾多選擇國產豬肉，並多方比較產品來源，挑選不含萊劑的肉品。



消基會董事麥富德認為，由於美國人不吃豬內臟，加上利潤較高，可預期未來國人對豬內臟需求會越來越多，而大部分有害物質集中在豬肝與豬腎，民眾在日積月累下食用後可能有潛在風險，從調查顯示有1/3標示不明，政府責無旁貸，要做好源頭管控、加強管理，尤其是源頭標示透明度要高一點。

消基會董事長黃怡騰分析，可預期在公投之後，加上美方壓力，從美國進口豬肉產品會增加，代表高風險部位也會增加，而本國豬肉勢必面臨美國豬肉成本價格優勢影響，呼籲政府加強稽查，管理要非常嚴格。