　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「漲」聲響不停　消基會建議：企業應薄利多銷刺激消費

▲▼面對物價飛漲，消基會建議刺激消費「應薄利多銷」。（圖／消基會提供）

▲面對物價飛漲，消基會建議企業應薄利多銷來刺激消費。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

近期物價蠢動，各行業上漲消息不斷傳出，但消基會指出，主計總處昨（10日）發布2021年前11月全體受僱員工每人每月經常性薪資，剔除物價因素後，實質經常性薪資為4萬1391元，年減0.05％，是近5年以來首度出現負成長，代表民眾實質購買力下滑，建議企業要大力刺激消費，不僅不應「漲價」，還應「薄利多銷」，才是最為有效的刺激經濟方式。

2020年疫情爆發後，面對疫情、國際物料高漲、工資攀升等三重挑戰，各行各業商品價格紛紛蠢動，決定全面或部分調整商品價格，消費者紛喊日子更加難過，但消基會今（12日）召開記者會，呼籲政府加強查察、調控關稅、貨物稅
，並運用綜合所得稅作為因應工具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼面對物價飛漲，消基會呼籲政府加強查察、調控關稅、貨物稅，並運用綜合所得稅作為因應工具。（圖／消基會提供）

▲▼面對物價飛漲，消基會建議刺激消費「應薄利多銷」。（圖／消基會提供）

消基會表示，根據主計總處昨天發布去年前11月全體受僱員工每人每月經常性薪資薪資，平均為4萬3138元，看來是年增1.86％，總薪資平均5萬5819元，增加2.95％，但剔除物價因素後，實質經常性薪資則為4萬1391元，年減0.05％，為2017年、也是近5年以來首度出現負成長。

消基會認為，這代表民眾實質購買力下滑，所以企業若要做到大力刺激消費，不僅不應「漲價」，還應「薄利多銷」，才是最為有效的刺激經濟方式。

面對「漲」聲不斷，消基會建議政府，應該大幅調降大宗物資關稅、貨物稅，才有助抑制物價上揚，例如透過協助上游產業紓困，大幅調降大宗物資關稅、貨物稅，如牛豬肉、黃豆、小麥、玉米等各種攸關民生物資稅賦，讓中下游產業不必非漲不可。

至於調降下來關稅，消基會認為，政府應定期公布品項，成立專案小組，嚴格監控中下游商品價格如實反應下降的稅賦，並成立專線接受中下游產業的反應或申訴，而相關公會也應該協助勸導相關產業如實調整價格，讓一條龍產業物價能多面向透明化，杜絕產業之蟲而危害民生發展。

此外，對於公用事業，如水電、瓦斯、公共運輸等攸關公共利益的費率龍頭，消基會重申，政府不應帶頭漲價，反而應在此時暫時凍漲，以展現體恤民生、共體時艱，協助民眾暫渡通貨膨脹或物價全面飛漲的難關。

ET快訊
超商最新9款福袋來了！　內容物大公開
他主張不打第三劑「染Omicron一勞永逸」：篩陽也不通報
胡瓜掰了7年《醫師好辣》　「大咖主持人」接棒
快訊／聯醫中興院區群聚　137人PCR出爐
林家父女已得知媽媽噩耗　2姊妹回應令人心疼
陳柏惟從車摔下頭著地　林靜儀曝最新病況
本土累計+43「這行業」超抖！　網悲觀：可以轉行了
王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／北市再爆個案「郵局有確診足跡」　陳時中最新說明

桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

國三女兒太驕縱！虎媽「送去勞改2周」回家一句話驚呆　網求報名

一摸胸部就憂鬱！妹子和男友恩愛「超絕望」…竟是傷心乳頭綜合症

快訊／疫情生變！基隆市府突宣布「1400記者會」　林右昌親上火線

高雄虎年超Q新春小物搶先曝光　周五起免費發放領取地點出爐

「漲」聲響不停　消基會建議：企業應薄利多銷刺激消費

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

LIVE／北市再爆個案「郵局有確診足跡」　陳時中最新說明

桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

國三女兒太驕縱！虎媽「送去勞改2周」回家一句話驚呆　網求報名

一摸胸部就憂鬱！妹子和男友恩愛「超絕望」…竟是傷心乳頭綜合症

快訊／疫情生變！基隆市府突宣布「1400記者會」　林右昌親上火線

高雄虎年超Q新春小物搶先曝光　周五起免費發放領取地點出爐

「漲」聲響不停　消基會建議：企業應薄利多銷刺激消費

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

LIVE／北市再爆個案「郵局有確診足跡」　陳時中最新說明

港媒：香港30人打到過期BNT疫苗

桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

通緝犯迎面遇警心虛「轉身狂逃」　警街頭追百米壓制歸案

龐建國墜樓亡　許崑源愛女憶亡父：祂變成天使守護我

鄭宗哲與悍將新洋投同場出賽　皆繳好表現

黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

李靚蕾「已報警」親致電派出所所長！By2閨蜜揪1點酸：特權就是好

快訊／國民黨連敗「朱下韓上」？　韓國瑜15字表態：莫散了團體

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

醫：台灣隨時爆發大規模社區疫情

「3數字」證明：這地方最危險！升三級警戒可能性曝

2022容易遭詐騙！命理師曝4大肥羊生肖

桃機4波傳染39確診　醫曝「別升三級唯一方法」

快訊／桃園食品廠夫妻確診！職場398人採檢結果曝

「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間

王力宏1舉動有玄機！網：是爸媽的願望

「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

王力宏找網軍？PTT文「IP全在海外」被抓包

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

更多熱門

相關新聞

消基會調查豬肉1/3標示不合格

消基會調查豬肉1/3標示不合格

總統蔡英文宣布2021年起開放含萊克多巴胺豬肉產品進口，有鑑於國內仍禁用萊克多巴胺，消基會檢驗市售18件豬肉，結果都未驗出，但仍有5件未標示產地、1件未標示廠商資料，等於有1/3標示不符《食品安全衛生管理法》規定，依法可處3萬以上、300萬以下罰鍰，消基會呼籲政府做好源頭管理、加強稽查建議，提醒消費者挑選國產豬肉及標示合格產品。

什麼都在漲！便當漲10元網嘆：心情糟

什麼都在漲！便當漲10元網嘆：心情糟

觀光業留才！張安平：雲朗觀光集團將為員工調薪對抗通膨

觀光業留才！張安平：雲朗觀光集團將為員工調薪對抗通膨

去年12月CPI年增2.62％　全年1.96%、創13年最大漲幅

去年12月CPI年增2.62％　全年1.96%、創13年最大漲幅

太魯閣號出軌居十大消費新聞之首

太魯閣號出軌居十大消費新聞之首

關鍵字：

消基會物價薄利多銷

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

本土累計+43「這行業」超抖　網：可轉行了

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面