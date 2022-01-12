「漲」聲響不停　消基會建議：企業應薄利多銷刺激消費

▲面對物價飛漲，消基會建議企業應薄利多銷來刺激消費。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

近期物價蠢動，各行業上漲消息不斷傳出，但消基會指出，主計總處昨（10日）發布2021年前11月全體受僱員工每人每月經常性薪資，剔除物價因素後，實質經常性薪資為4萬1391元，年減0.05％，是近5年以來首度出現負成長，代表民眾實質購買力下滑，建議企業要大力刺激消費，不僅不應「漲價」，還應「薄利多銷」，才是最為有效的刺激經濟方式。

2020年疫情爆發後，面對疫情、國際物料高漲、工資攀升等三重挑戰，各行各業商品價格紛紛蠢動，決定全面或部分調整商品價格，消費者紛喊日子更加難過，但消基會今（12日）召開記者會，呼籲政府加強查察、調控關稅、貨物稅

，並運用綜合所得稅作為因應工具。

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▼面對物價飛漲，消基會呼籲政府加強查察、調控關稅、貨物稅，並運用綜合所得稅作為因應工具。（圖／消基會提供）

消基會表示，根據主計總處昨天發布去年前11月全體受僱員工每人每月經常性薪資薪資，平均為4萬3138元，看來是年增1.86％，總薪資平均5萬5819元，增加2.95％，但剔除物價因素後，實質經常性薪資則為4萬1391元，年減0.05％，為2017年、也是近5年以來首度出現負成長。

消基會認為，這代表民眾實質購買力下滑，所以企業若要做到大力刺激消費，不僅不應「漲價」，還應「薄利多銷」，才是最為有效的刺激經濟方式。

面對「漲」聲不斷，消基會建議政府，應該大幅調降大宗物資關稅、貨物稅，才有助抑制物價上揚，例如透過協助上游產業紓困，大幅調降大宗物資關稅、貨物稅，如牛豬肉、黃豆、小麥、玉米等各種攸關民生物資稅賦，讓中下游產業不必非漲不可。

至於調降下來關稅，消基會認為，政府應定期公布品項，成立專案小組，嚴格監控中下游商品價格如實反應下降的稅賦，並成立專線接受中下游產業的反應或申訴，而相關公會也應該協助勸導相關產業如實調整價格，讓一條龍產業物價能多面向透明化，杜絕產業之蟲而危害民生發展。

此外，對於公用事業，如水電、瓦斯、公共運輸等攸關公共利益的費率龍頭，消基會重申，政府不應帶頭漲價，反而應在此時暫時凍漲，以展現體恤民生、共體時艱，協助民眾暫渡通貨膨脹或物價全面飛漲的難關。