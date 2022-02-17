▲快可出國玩了！醫估「打滿三劑優先」，檢疫天數有望14→10→7。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

全球疫情趨緩，各國紛紛鬆綁邊境，日本也考慮入境後隔離天數從7天縮短為3至5天，指揮中心指揮官陳時中表示「對等的疫情才有對等的開放」，目前難以跟進。專家表示，台灣疫情控制良好，人口也相對脆弱，國人出國染疫機率高，因此才需要隔離政策把關，但未來不排除會逐步縮短檢疫天數，也有望優先開放打過三劑的民眾出國旅遊。

中央流行疫情指揮中心日前宣布邊境鬆綁，檢疫天數從14天縮短為10天，指揮官陳時中昨在記者會中坦言，未來商務客入境，檢疫天數有機會比10天更短，但需等7+10措施實施一段時間後，考慮7天內能否驗出、或7天後發病的Ct值高低，才能精準推斷，預估1個月左右會有結果。

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對此，中國附醫感染管制中心副院長、專家諮詢小組成員黃高彬表示，近期專家會議確實會討論將檢疫措施縮短到7天，但因台灣疫情控制相當好，即便經歷過去年的社區感染與今年的Omicron強襲，至今也只有1萬多名本土案例，等同於還有2千多萬人沒被感染。而健康族群則有賴疫苗作為擋箭牌，第三劑施打率雖突破3成，以台灣總人口換算，也只有600~700萬人接種疫苗，「跟國外比起來，相對比較脆弱。」

「正常來講，完整接種三劑疫苗與未接種遭感染者加總後等於總人口數比較安全。」黃高彬進一步說明，相較於歐美日本每天確診數都以萬人增加，台灣兩大指標加總也僅佔總人口3成，「所以我們出去是危險的。」

近期全球疫情趨緩，開放國人出國旅遊聲浪四起，黃高彬表示，目前歐美病例數每天都以2到3成的幅度減少，若降幅持續，社區風險降低指日可待。但他也提到，就算未來開放國人出國，也不應該以總疫苗覆蓋率作為考量，而是讓打滿三劑疫苗者優先出國，年齡也不能作為限制，否則將涉及違憲與歧視。

▼入境檢疫放寬新制 （圖／ETtoday製）