她領42萬疫情救濟金！　下一秒「拿錢雇殺手」射殺情敵

▲潔絲敏（左）領了42萬救濟金後，雇用殺手射殺情敵瓊絲（右）。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州女子潔絲敏（Jasmine Martinez）去年領取政府發放高達1萬5000美元（約台幣42萬元）的新冠肺炎救濟貸款後，居然用這筆錢雇用殺手，殺害了自己的情敵，還誤傷了對方年僅3歲兒子。

根據《紐約郵報》報導，現年33歲的潔絲敏於去年5月3日透過35歲男友羅賓遜（Romiel Robinson）介紹雇用了29歲殺手卡特（Javon Carter），在光天化日之下開槍殺害情敵瓊絲（Le’Shonte Jones），當時被瓊絲抱在手上的3歲兒子也遭波及受傷，現在這3人全都遭到逮捕。

Florida woman Jasmine Martinez uses pandemic loan to hire hitman to murder rival https://t.co/6rz6iAXozi pic.twitter.com/emlZ1Ay2PR — New York Post (@nypost) February 17, 2022

報導指出，潔絲敏去年疫情期間，向聯邦政府申請高達1萬5000美元的救濟貸款，幫助自己開設的美髮店。沒想到她卻利用這筆錢雇用卡特殺害情敵，而卡特在完事之後，還在社群網站上傳自己數著鈔票的畫面。

據了解，潔絲敏在2016年就因毆打瓊絲被捕，當時瓊絲正在跟她的前男友約會，但後來這起案件被撤銷；結果在2018年潔絲敏又再次毆打瓊絲遭逮，開庭時瓊絲還在停車場遭兩名男子攻擊，而其中一名男子就是瓊絲的男友羅賓遜。

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