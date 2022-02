她領42萬疫情救濟金！　下一秒「拿錢雇殺手」射殺情敵

▲潔絲敏(左)領了42萬救濟金後,雇用殺手射殺情敵瓊絲(右)。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國佛州女子潔絲敏(Jasmine Martinez)去年領取政府發放高達1萬5000美元(約台幣42萬元)的新冠肺炎救濟貸款後,居然用這筆錢雇用殺手,殺害了自己的情敵,還誤傷了對方年僅3歲兒子。

根據《紐約郵報》報導,現年33歲的潔絲敏於去年5月3日透過35歲男友羅賓遜(Romiel Robinson)介紹雇用了29歲殺手卡特(Javon Carter),在光天化日之下開槍殺害情敵瓊絲(Le’Shonte Jones),當時被瓊絲抱在手上的3歲兒子也遭波及受傷,現在這3人全都遭到逮捕。

