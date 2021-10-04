騎單車從桃園玩到新北　大漢溪跨河休憩路廊水岸生態旅遊新亮點

▲大漢溪跨河休憩路廊工程完工後，將成為水岸生態旅遊新亮點。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大漢溪沿岸擁有豐富的水岸生態環境、歷史人文景點及休閒農業園區，為發展地方觀光，市府水務局辦理「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」，於中庄調整池與山豬湖生態園區間，興建一座長約419公尺，寬2.5公尺、橫跨大漢溪的雙塔懸吊式的吊橋，4日進行吊裝左岸鋼構橋梁主塔工程，預計明(2022)年9月完工，成為水岸生態旅遊新亮點。

鄭文燦說，吊橋完工後，民眾可從桃園與新北兩市交界處的「迎賓廣場」沿著「景觀土丘」、「大鶯綠野景觀自行車道」前往中新里韭菜花田、中庄調整池，再經由吊橋前往大漢溪右岸的山豬湖生態園區、月眉人工濕地、月眉休閒農業區、李騰芳古厝及大溪老街等著名景點，可在大漢溪沿岸形成2公里長的觀光休閒廊帶。

同時結合大漢溪自行車道環狀路網，民眾從石門水庫可一路騎自行車到淡水八里，可吸引更多的民眾前來體驗北桃一日低碳鐵馬輕旅行。此外，豎立於大漢溪兩岸高約40公尺具船槳造型的鋼結構橋塔及雙曲線形狀的鋼索吊橋，其線條造型優美壯觀，完工後亦將成為民眾到大溪旅遊拍照、打卡的新地標。

水務局長劉振宇表示，大漢溪於鳶山堰至武嶺橋河段間，缺乏友善跨越大漢溪之人行動線，導致大溪區中新里及月眉里左右兩岸居民往來不便，且兩岸的觀光景點無法串聯。市府規劃「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」，於去（2020）年12月開工，預計明年9月底前完工。工程因應地形特性、景觀視野、環境衝擊、施工等因素，吊橋採雙塔懸吊式，主索效率高、穩定性佳，並配合抗風索提供橫向束制，風洞試驗可抗17級風。

包括市議員李柏坊、陳治文、市府水務局長劉振宇、大溪區長陳嘉聰、經濟部水利署副署長曹華平、北區水資源局長江明郎、第二河川局長楊人傑、第十河川局長陳健豐、大嵙崁文教基金會執行長李世明等皆一同視察。