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俄羅斯宣布克里米亞軍演結束　公布撤軍影像

▲▼俄羅斯與烏克蘭情勢,俄烏情勢。（圖／路透）

▲俄羅斯聲稱已經從烏克蘭邊境撤軍，但是西方國家態度仍然保留。（圖／路透） 

中央社莫斯科16日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，俄軍在克里米亞的軍演結束，撤出戰車等軍備以及部隊，並公布相關影像。一天前，莫斯科宣布從與烏克蘭邊境撤出首批軍隊，但西方國家稱未見證據。

俄羅斯國防部說，「南部軍區的部隊已完成戰術演習」，作戰裝備和軍事人員將以軍用火車運送到部隊的長期駐地，到達後，這些裝備將進行保養，並為執行下一階段的作戰訓練做好準備。

俄羅斯國營電視台播放了軍隊穿越連接克里米亞半島和俄國本土橋樑的畫面。

▲▼俄羅斯國防部公布撤軍影像。（圖／翻攝自Facebook／俄羅斯國防部Минобороны России ）

▲俄羅斯國防部公布撤軍影像。（圖／翻攝自Facebook／俄羅斯國防部Минобороны России ）

俄羅斯國防部也發布影片，稱其顯示戰車列和軍用車輛在演習結束後，經由鐵路橋梁離開克里米亞。克里米亞半島原屬烏克蘭，但於2014年遭俄國併吞。

俄羅斯15日表示，部署在烏克蘭附近地區的部分俄軍部隊結束演習後，已開始返回基地。但美國總統拜登說，華府及盟國政府尚未能證實，在烏克蘭邊境集結的逾十萬俄軍中有任一支部隊撤離。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天則表示，尚未看見任何證據顯示，俄國正在從烏克蘭邊境附近的陣地撤軍。

「我們看到的實際觀察結果，與克里姆林宮（Kremlin）最近發表的一些說法相反。」

他說，論及緩和烏克蘭邊境緊張局勢時，應根據莫斯科的作為來評斷，「我們將相信俄羅斯所言，但我們會依其作為行動判斷」。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天也敦促俄羅斯，採取「具體」措施緩解烏克蘭周圍緊張局勢。

米歇爾說：「俄羅斯已示意對可能外交（解決途徑）持開放態度，我們呼籲俄羅斯採取具體和實在措施來緩和情勢，因為這是進行真誠政治對話的條件。」

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