台灣燈會副燈內10餘男女開趴！煮食喝酒秒變露營區　目擊者批離譜

▲民眾目擊燈會底座下有瓦斯桶、爐子等烹飪器具。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣燈會衛武營燈區又出包，才剛傳出生廠商車輛卡石階爆發搶奪記者手機的衝突事件，昨（15）日又有民眾直擊，燈會工作人員竟在中央燈區的副燈建築體內，疑似公然聚眾煮食飲酒的誇張行徑，負責中央燈區的交通部觀光局表示，已經派員前往察看，並要求廠商立即改善，嚴禁在副燈下方飲食及烹飪。

有民眾向媒體爆料指出，昨晚8點多，有一群男女拿著塑膠提袋，走近衛武營區內的副燈座旁，隨即進入底座一處小門，眾人進入後隨即將門關閉。

▲民眾目擊工作人員在燈會底座烹飪飲食。（圖／民眾提供）

一群人進入底座後不久，內部隨即傳出嘻笑喧嘩聲，並聞到烹煮食物的味道，爆料民眾在好奇心驅使下，拿起手機架上自拍棒，升高後往內部拍攝，結果居然看見約有十多名男女，每個人都手拿著碗筷排排站著吃東西。

由於副燈底座圍牆高聳，不易察覺到內部人員動態，爆料民眾在清晨再度前往察看，結果發現裡面除了一些設備還有一個水塔，地上不只擺放瓦斯桶還有火爐，一旁還有沒有煮完的食材與喝完的空酒瓶，好像才開完派對一般。

爆料民眾抨擊，整個副燈主體都是用易燃材質製作，且衛武營已經是國家級的藝術中心，怎麼會變成露營區？如果煮食不慎，可能會燒毀燈座，甚至造成賞燈民眾傷亡，後果不堪設想。

對此，交通部觀光局國旅組莊靜真組長表示，副燈底座原本是工作人員和燈藝師為置放維修器材及燈組備料的工作空間，在接獲爆料後已請同仁到現場了解，並未發現有烹煮情事，且已將不屬於維修工作所需的器材全部清除，未來也會加強要求廠商工作人員，禁止在副燈下方飲食或烹飪。