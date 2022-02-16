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社會 社會焦點 保障人權

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's　店員崩潰「整間店全毀了」

記者黃彥傑、柯沛辰／台北報導

西門町商圈16日晚間火警，燒了一個多小時，目前尚在搶救中。據了解，起火點疑為美髮店頂樓，但火勢向右方建築物頂樓延燒，導致隔壁一間NIKE球鞋店遭波及，結果火勢最為兇猛，還燒到鞋店頂樓坍塌。

消防人員見狀不敢貿然上樓，然而頂樓火勢又繼續往旁邊及後方建築物延燒，導致後方Levi's服飾店也遭波及。由於全新服飾遭煙燻恐無法販售，讓店員無奈直呼「整間店衣服全毀了！」

▲▼西門町商圈大火燒掉Levis　店員崩潰「整間店衣服全毀了」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲西門町商圈火勢延燒，NIKE店面頂樓冒出陣陣濃煙。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼西門町商圈大火燒掉Levis　店員崩潰「整間店衣服全毀了」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲Levi's店面也遭波及。（圖／記者黃彥傑攝）

台北市萬華區西寧南路145號一棟建物16日晚間7點多發生火警，初判是從3樓引發，緊急鋪水線灌救中。火災第一時間，許多人在現場圍觀，傳出有醫護人員一度高呼「不要堵住那裡！」但部分民眾無動於衷。

萬華分局警方表示，由於火勢尚未撲滅，已派員管制西寧南路、漢口街、峨眉街路段，疏散周遭群眾。

據悉，起火建物是一家美髮店，但延燒至隔壁運動用品店，導致NIKE店面火勢猛烈，有坍塌危險，因此消防人員暫時撤出，由雲梯車從高空滅火，目前暫時未傳出有人受困。

台北市消防局晚間7點52分獲報，該址營業用建築3樓起火，派出79名警消、25輛消防車、2輛救護車前往搶救，並完成疏散，晚間8點多，火勢延燒西寧南路147號，因此透過雲梯車高空射水，控制火勢。

▲▼▲北市西門町大樓傳出火警，警消到場搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼▲北市西門町大樓傳出火警，警消到場搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼▲北市西門町大樓傳出火警，警消到場搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼▲北市西門町大樓傳出火警，警消到場搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

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