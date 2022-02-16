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獨／陸網紅嗆「台灣沒快車」　連千毅下戰帖：比賽輸的放火燒車

記者陳雕文／新北報導

大陸抖音網紅杰爺自稱是資深奧迪職業玩家，擁有325萬粉絲追蹤，沒想到，近日因「台灣的車都不快」一句話掀起兩地網友討論，連千毅13日也忍不住發文參戰：「一個大陸小網紅說台灣沒有快車，你有確定嗎？可以來比比看，小錢而已」，16日再度對鏡頭加碼喊話，「比賽輸的人放火燒車，台灣加油」。

▲大陸抖音網紅杰爺酸「台灣的車都不快？」掀起兩地網友討論。（圖／翻攝自抖音／HG杰爺）

▲大陸抖音網紅杰爺酸「台灣的車都不快？」掀起兩地網友討論。（圖／翻攝自抖音／HG杰爺）

「HG杰爺」本名楊永杰，是中國抖音博主，目前在網上也被賦予「杰尼龜」的外號，個人簡介提到他是2018年中國直線競速錦標賽CDRC Fast4ward 0-400米C3年度總冠軍。日前在直播中稱「台灣沒有快車、琦玉集團即將倒閉」再加上其他囂張的話語，引發台灣車界不滿。

琦玉集團董事長，擁有30年賽車資歷的台灣賽車教父「廖老大」隔空約戰，要與杰爺來一場0到400直線加速賽，讓不少台灣車友、粉絲紛紛力挺。廖老大表示，為求公平起見，也買了跟杰爺一樣的車款進行改裝，最後無論杰爺要不要應戰，他都會將車款完成並跑出成績，讓對方知道，台灣是有能力改出快車的。

▲琦玉集團董事長廖志賢。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

▲琦玉集團董事長廖志賢。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

直播網紅連千毅曾表示，「杰尼龜」要怎麼玩車是他的事，本來就無意干涉，但令人不解的是，「扯到台灣幹嘛？硬要加個省，玩車也要搞政治化？」玩車是個樂趣，是份情懷，別倒因為果，本末倒置，大陸小網紅，你能了解嗎」？

連千毅16日下午再次對鏡頭喊話，「廖老大論年紀、論資歷、論比賽成績都在楊永杰之上，對前輩該有的尊重要有，話不要從鼻孔出來，他（杰爺）還講甚麼台灣省？台灣不是省，台灣是一個國家！年輕人不要這麼衝動，開車快不代表妳人生的格局有多寬」。

▲▼連千毅。（圖／記者陳雕文攝）

▲連千毅支持廖老大，並透過鏡頭對杰爺說，「記得喔！輸的，放火燒車」。（圖／記者陳雕文攝）

連千毅提到，「再來，楊永杰，我們這些人的能力都在廖老大之下，但是，不用廖老大來，我們就可以把你電趴了！楊永杰，廖老大跟你對話，已經是你沾到光了！你可以隨時來台灣，要甚麼車，我們都有」。

連千毅補充說，「今天台灣綜藝大哥徐乃麟，乃哥來我這邊作客，剛剛聊到這塊，他也有說，如果楊永杰你敢來台灣比賽，贊助一萬箱『輸不起』拌麵請你吃，歡迎來台灣玩，吃、住、交通我們處理，但要記得喔！輸的，放火燒車，台灣加油！廖老大加油」。

▼綜藝天王徐乃麟也表態支持廖老大。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼徐乃麟。（圖／記者陳雕文攝）

▼徐乃麟與弘達國際車廠的老闆（圖中）都表態支持廖老大。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼連千毅。（圖／記者陳雕文攝）

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