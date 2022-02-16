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PO文指連勝文罵AZ卻偷打特權疫苗　卡神挨告求償「不在意」

▲▼「卡神」楊蕙如被國民黨副主席連勝文提告求償，到台北地院開完庭表示「不在意」。（圖／記者黃哲民攝）

▲「卡神」楊蕙如被國民黨副主席連勝文提告求償，今到台北地院開完庭，表示「不在意」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

「卡神」楊蕙如去年在臉書PO文，指國民黨副主席連勝文罵AZ疫苗不好卻自己跑去偷打，連勝文強調自己根本沒打AZ疫苗，告楊蕙如要求賠償，台北地院今開庭審理，楊蕙如出庭堅稱PO文鼓勵全民接種疫苗、有什麼就打什麼，提到連勝文是因社會大眾「泛指連家人是一體」，她和連勝文都是公眾人物，應受社會公評，「我不會因此濫訴」，法官諭知下月（3月）21日再開庭。

楊蕙如開完庭被記者詢問挨告時，僅說連勝文另提刑事訴訟告她妨害名譽，已經不起訴，對於本案被求償，她「不在意」，也不清楚求償內容。連勝文今沒到庭，2位受委任律師被記者詢問求償內容，表示：「剛受委任，不知道。」

楊蕙如先前因在2018年台籍旅客被颱風困於日本關西機場事件中，涉操縱網軍帶風向批評我國駐日本大阪辦事處失職，藉此替挨罵的駐日代表謝長廷解套，造成時任大阪辦事處處長蘇啟誠在輿論風暴壓力下尋短身亡，楊蕙如與手下網軍蔡福明去年（2021年）一審被依侮辱公署罪各判刑6月，上訴高院二審審理中。

本案楊蕙如是在去年6月6月26日，針對當時國內新冠肺炎疫情爆發、疫苗不足，卻發生台北市好心肝診所偷打疫苗風波，在個人臉書PO文指稱「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀、連勝文、丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計，他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝。」

連勝文強調自己沒打AZ疫苗，也從沒主張進口大陸疫苗，告楊蕙如涉嫌妨害名譽，之後撤告，改提本件民事訴訟求償。

楊蕙如今出庭表示PO文基於善意，鼓勵民眾快去打疫苗，有什麼疫苗就打什麼疫苗，別因當時社會風氣而對AZ疫苗產生恐慌，依她所查到的媒體報導，「連家人包含連戰在內，的確有多人打特權疫苗」，而「好心肝」是當時特權疫苗的統稱。

楊蕙如承認相關報導沒列出哪些「連家人」打特權疫苗，她不確定連勝文有沒有打，PO文提到連勝文，是因為社會大眾「都泛指連家人是一體」，但連勝文曾批中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，因意識形態而拒絕大陸製疫苗來台，是「關起門來做山大王」。

楊蕙如宣稱，她和連勝文都是公眾人物，都應接受社會公評，「我不會因此濫訴」、以免浪費司法資源，她重申PO文鼓勵民眾接種疫苗，增強國家防疫能力和國民健康，聽到法官諭知還要再開庭，楊蕙如嘟噥「他（連勝文）不用出庭，我卻必須要...」，法官解說這是法定程序，楊蕙如表示會配合。

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