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8年前酸連勝文「廣告都要抄」！486先生臉腫了　網朝聖迴力鏢

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《爆抄襲影片！486先生道歉「又突然刪文」　網抓包：你也有這一天》，486先生日前發布一部影片，被創作團體「HoldChill猴糗」發現疑似抄襲，話題引發網友議論。其中，就有人挖出486先生2014年底時，曾酸爆連勝文競選影片抄襲，也不禁紛紛開酸，「這個迴力鏢」、「打臉自己」。

影片創作團體「HoldChill猴糗」透過臉書粉專PO出影片表示，他們過去的一部作品被團購電商「486先生」完整「致敬」，從主題、分鏡、服裝到對話都非常相似，「你看他們從演員、服裝、化妝、場景、台詞、運鏡」都非常相似，「他們『抄』呼我意料之外，他們真的是拍得『抄』好的」。

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而原本486先生今（27）日早上8時左右，急上火線道歉，「阿靠邀阿，看到同仁跟我說，有朋友反映我們同事拍一支影片，是跟HoldChill猴糗致敬的，我真的差點腦溢血，我在這要公開向HoldChill猴糗致歉，真的尷尬阿我，假若有經過西華酒店我公司這邊，我一定要請吃個飯當面道歉。」

▲▼486先生爆「抄襲影片」狂刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好。（圖／翻攝HoldChill猴糗 YT）

▲影片創作團體「HoldChill猴糗」發現486先生抄襲。（圖／翻攝HoldChill猴糗 YT）

沒想到，這篇道歉文沒隔多久就刪了，之後還貼出一篇制式的聲明，「本公司於今（2022）年1月22日上架一支春節伴手禮影片，經網友臉書標註告知該影片與 HoldChill猴糗【討債集團】影片多有雷同之處，昨（1/27）晚間啟動內部調查並立即下架影片，未來將以更嚴格的標準檢視公司各類影音產出品。感謝優秀創作者 HoldChill猴糗 以及網友們的指正及監督。」

新的道歉聲明引來不滿聲浪，尤其是不少網友抓包刪文動作，「測試留言被刪除」、「抄襲仔~～試是否會被刪留言」、「上一篇道歉文根本一堆先知，真的重打一篇了XDD」、「平常看你罵人，也沒想到有（這一）天你也會道歉。」

還有人挖出486先生曾在2014年10月28日貼出一篇爆卦文連結，直批連勝文的競選廣告影片爛透了，「廣告都要抄襲，這不是黑心什麼才叫黑心？連勝文一定會說：他不知道，這是底下的人弄的。」

▲▼486先生酸連勝文抄襲。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▲486先生2014年酸連勝文抄襲。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

如今自己也爆出抄襲，網友們紛紛開酸，「大哥肯定不知道，這是底下的人弄的」、「這個迴力鏢，哈哈哈」、「先生的迴力鏢飛很久喔」、「連這個也要學勝文。」還有人跑到2014年的貼文下留言，「先知是寂寞的，早就料到有一天自己也會抄襲，先罵起來備著」、「穿越時空打自己的臉」、「朝聖迴力鏢的部分」、「來參拜本日最好笑回力鏢XD。」

▼許多網友跑到原貼文朝聖。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▲▼486先生酸連勝文抄襲。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▲▼486先生酸連勝文抄襲。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

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