蚵仔飄苦味吃下肚有健康疑慮？養蚵戶憂水變質　網友笑「原來蚵仔也覺得生活苦」

▲許多人在社群討論「蚵仔吃起來有苦味」，擔心吃下去有害。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

近期許多人在社群討論「蚵仔吃起來有苦味，why」，「不信邪買來吃真的苦」、「我以為是不新鮮」、「有些店家停售蚵仔的商品我很疑惑」、「我媽買很多店家也不給退」、「我家賣海鮮粥的，蚵仔太苦也只能認賠」，網友們群起討論發現各地都有遇到蚵仔吃起來苦苦的狀況，還有人笑說「原來，蚵仔也覺得生活很苦」！

許多人擔心蚵仔有苦味吃下肚是否有健康疑慮？家在南部養殖蚵的網友專業回覆說，「最近北部下雨，但是南部雨水太少，海水鹽度高，加上洋流關係將鹽度高的海水帶到產區，蚵肉鹹度過高會稍微返苦」，建議蚵仔要5月至中秋節這段時間才好吃，冬天的蚵仔又瘦又小沒有那個好吃，如果冬天吃到又肥又大的蚵仔，應該是冷凍保存不然就是進口的。網友紛回「原來是真的！上次吃到苦的，大家都不信」、「吃火鍋點的也是苦的，還以為壞掉了」！

▲市議員呂維胤接獲蚵農反應蚵仔變苦，要求農業局應盡速檢驗周遭水質。（圖／取自呂維胤-為你打拼）

真的是因為海水太鹹導致蚵仔變苦嗎？近日市議員呂維胤接獲蚵農反應，原先正常的牡蠣在年後竟然發出明顯苦味，要求農業局應盡速檢驗周遭水質、徹查變苦原因，避免台南蚵名聲受損害！呂維胤提到，台南市沿海共放養9639蚵棚，養殖面積約1400公頃，賴以為生的蚵農近千人左右。每年10月至隔年6月是牡蠣養殖期，原先過年前都沒問題的牡蠣，年後卻發出明顯苦味。要求農業局應立即採驗周遭水質是否變異，徹查所有可能導致牡蠣發出苦味的主因，證實苦味成因非關食安；協助檢驗牡蠣，出俱證明，確保牡蠣健康狀況，不要讓蚵農的心血結晶全毀了。

根據《中時新聞網》報導，農業局表示上週已經將有苦味的蚵仔送驗，需要約3個星期才知道結果，目前還不確定蚵仔有苦味的原因。