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秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

▲▼國民黨台北市松山信義區市議員秦慧珠。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市松山信義區市議員秦慧珠。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議員秦慧珠2017年和高姓男子合夥成立電影公司，請高男代墊她應付的400萬元股款，並開個人本票擔保還錢，但拖了3年僅還21萬元，高男將本票權利讓渡給妻子，去年聲請強制執行秦慧珠的財產催討，秦慧珠提告堅稱雙方是「投資」、講好等公司賺錢分紅再抵銷，請求撤銷強制執行程序與確認債權不存在，台北地院認定雙方是「借貸」，判秦慧珠敗訴，可上訴。

現年66歲的秦慧珠曾任2屆立委，2010年底起擔任台北市議員至今。本案源於2017年3月間，她和男子高鼎宸各出200萬元與300萬元，合夥設立展騰冠星影藝公司，由她擔任董事長兼總經理，但她沒錢，請高男墊付股款並開1張同額本票給高男擔保。

之後公司在2018年4月間增資500萬元，雙方依舊四六出資，秦慧珠同樣請高男墊付200萬元，另開1張同額本票給高男擔保。但秦慧珠遲遲沒歸還400萬元，高男2020年初將2張本票的票據權利讓渡給自己妻子。

高妻以持票人身分要求秦慧珠還錢，秦開立2020年6月到同年12月共7張面額均為3萬元支票，雖都兌現，但餘款沒下文。高妻同步將2張本票向法院取得本票裁定，接著換發債權憑證，去年（2021年）初聲請對秦慧珠的財產強制執行，催討剩餘的379萬元。

仍擔任展騰冠星公司負責人的秦慧珠提起本件訴訟，聲稱與高男約定「投資」，是高男想借重她丈夫在影視圈的人脈經營電影公司，開本票給高男僅擔保她一定會出資，只要公司賺錢分紅，再折抵她應出資額度就好，不應拿本票催她還錢，高妻也無權受讓這2張本票的票據權利。

高妻反駁秦慧珠指出，雙方當初約定「借貸」關係，秦慧珠收到她寄存證信函討債，並沒辯解或質疑，而是開7張支票還錢，至於秦慧珠聲稱已幫公司還債約700萬元，高妻強調這跟雙方個人債務無關。

法官審理認定雙方確為借貸關係，且不僅高男證稱「開立本票，就是借款就是要還」，連秦慧珠的張姓助理也證稱沒聽過雙方約定秦慧珠不用還錢，法官指高妻合法受讓丈夫的本票債權，並於時效內聲請強制執行，秦慧珠提不出合理反駁，就不能對抗持票人的要求。

法官並查明秦慧珠兒子雖罹患重大罕病，但身心狀況僅為智能停留在中、小學生程度，一般生活仍可自理，所以代替秦慧珠簽收高妻寄來的存證信函，依然有效，據此判決秦慧珠要求撤銷強制執行程序、確認2張本票債權不存在等主張，全部敗訴，可上訴。

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