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大陸 大陸焦點 特派現場

港大批醫護人員染疫　專家警告：累積逾10萬例醫療系統將崩潰

▲香港,新冠肺炎,疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

▲香港新冠肺炎疫情嚴重，前線醫護人員壓力倍增。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港疫情持續升溫，連續5日確診人數破千，今（16）日公布的單日確診人數甚至達到4285例，位居第一線的醫護人員壓力劇增。雪上加霜的是，根據香港醫管局公布的消息指出，昨（15）日該機構有103名醫護人員和文職人員感染，為本輪疫情發生以來單日新高。有專家警告，未來一周累積感染個案可能超過10萬例，醫療系統將會崩潰。

▲香港,新冠肺炎,疫情,醫護,病床。（圖／路透）

▲香港醫護人員面臨身體和精神上的巨大壓力。（圖／路透）

《星島日報》報導，醫管局前行政總裁梁柏賢在社交網站發表文章，指政府現在預備租用、徵用或興建中的隔離設施，是遠水不能救近火，未來一星期，累積感染個案可能超過10萬宗，醫療系統將會崩潰。

此外，也有前線救護人員林珈樂上節目提到，隨著疫情轉趨嚴重，同事已不止工作12小時，而是要工作16至18小時，很多同事從週一起連續工作7天，「同事非常辛苦，前所未有的辛苦」。

除了前線醫護人員暴露在染疫風險下，林珈樂還表示，部分市民一登上救護車，就會無緣無故責罵救護員，將情緒發洩在救護員身上，還有醫護人員害怕傳染給家人而不敢回家，這些都增加醫護人員心理上的負擔。

還有醫護人員向媒體透露，公立醫院病房猶如「戰場」，到處鋪滿臨時病床，「每間病房有三成至五成人手短缺，有時5名員工做10人的工作量。」

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞坦承，數以百計的醫護人員確診或被列為密切接觸者，令已不堪負荷的醫療系統人手嚴重不足，正招聘私營醫療機構和已退休醫護任兼職。

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