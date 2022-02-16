民眾黨參戰桃園市　賴香伶、謝立功3月初選搶資格

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／台灣民眾黨團提供）



記者陳家祥／台北報導

桃園市長鄭文燦任期屆滿，目前民進黨、國民黨無明確人選表明參選意願，民眾黨近來積極運作，16日公布將秘書長謝立功、立委賴香伶2人皆「當仁不讓」有意參選，18日將公開直播發表政見，並透過黨員投票30%、全民調70％決定最終人選。

民眾黨16日召開中央委員會，選戰小組報告事項部分，發言人張清俊會後轉述，針對桃園市長海選計畫，已經依照原定程序進行初選機制的協調作業，被協調者有2位，分別是本黨秘書長謝立功以及黨籍立委賴香伶，2位在協調會中，都說明對桃園市未來發展願景的想法，同時也都展現強烈的企圖心，在協調過程中。

張清俊說，協調會召集人、中央委員林富男分別詢問雙方是否願意退讓，2位皆表達了「當仁不讓」的堅決態度，因此，最後協調結果是要以「民調」來決定由誰勝出，初選民調將以桃園市地區為範圍，30%黨員投票，加上70%民調的方式辦理，黨員投票的日期預定為3月6日、7日，而民調日期、施作方式仍待協調。

負責主要協調的中央委員林富男表示，由於2位人選皆有參選意願，即日起，民眾黨啟動桃園市長參選人的黨內初選程序。林富男指出，民眾黨在桃園市長參選人的初選入圍者有謝立功以及賴香伶，16日上午10點進行首次黨內協調，負責協調的人員包括他、民眾黨不分區立委蔡壁如、邱臣遠。

林富男表示，初選程序第一階段的活動是在2月18日舉行「競選桃園市長選舉公報記者會」，預計邀請民眾黨在桃園市的市議員提名人以及謝立功、賴香伶一起參加，民眾黨秘書處也會將公報的內容放在民眾黨官網首頁、桃園市黨部官網、桃園市黨代表Line群組，並進一步收集地方黨員的意見。

▲民眾黨秘書長謝立功。（圖／記者李毓康攝）