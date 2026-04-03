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超商連假優惠懶人包！咖啡「買2送3」　霜淇淋5折、衛生紙買1送2

▲▼超商開工日優惠，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲超商限時「買7送7」、思樂冰「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接兒童節與清明4天連假，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN限時4月3日咖啡「買7送7」，全家即日起至4月7日多項商品「買1送1」，萊爾富限時4天鮮食、飲品優惠；OKmart指定咖啡「買2送1」等，美廉社一日限定指定咖啡「買2送3」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自4月1日至4月6日推出全店優惠，會員於全台超過7,200家門市購買指定12大類商品，單筆滿222元可現折20元；單筆滿1,111元可兌換限量贈品3選1，包括「維尼造型陶瓷盤、UNIDESIGN衛生紙1串，或一匙靈抗菌EX極效抗病毒洗衣精」。

若單筆滿1,711元，還可再獲得OPENPOINT 150點（每會員限3次）。同步搭配「媽祖庇佑隨取卡」，面額1,711元加贈OPENPOINT 200點，整體回饋超過11%。

●冰品優惠

・思樂冰全品項，買1送1（4月1日－4月6日）。

・雪淋霜／酷聖霜（全口味），第2件10元（4月3日至4月6日）。

・指定哈根達斯雪糕，買4送4（4月10日至4月14日）。

●CITY系列咖啡優惠

門市、OPENPOINT行動隨時取都推出咖啡優惠組合，其中精品咖啡「買7送7」為最大亮點。

●CITY系列｜門市優惠：

・CITY CAFE特大杯美式，3杯100元（4月1日至4月6日）。

・CITY CAFE特大杯拿鐵，2杯100元（4月1日至4月6日）。

●OPENPOINT行動隨時取｜4月3日「一起精品吧！」

・CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱），買7送7。

・CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱），買7送7。

・CITY PRIMA大杯精品馥芮白（冰／熱），買7送7。

・CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7。

●OPENPOINT行動隨時取｜即日起至4月8日「春遊連假活動」

・CITY CAFE大杯濃萃美式（冰／熱），28杯888元（限量10萬組）。

・CITY CAFE大杯濃萃拿鐵（冰／熱），21杯888元（限量10萬組）。

・CITY CAFE風味飲系列指定冰飲（好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵），任選18杯888元（限量5萬組）。

・CITY TEA黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶，任選20杯888元（限量5萬組）。

・CITY CAFE西西里風檸檬咖啡／檸檬氣泡咖啡，任選16杯888元（限量5萬組）。

・CITY PRIMA中杯精品拿鐵／中杯精品美式，任選16杯888元（限量5萬組）。

★全家

迎接兒童節與清明4天連假，全家即日起至4月7日推出多項優惠，涵蓋外送免運、滿額贈禮、咖啡飲品促銷等。其中針對宅在家追劇族群，「FamiNow外送」4月3日至4月7日單筆滿99元即可免運送到家。

▲▼全家連假優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家推出衛生紙「買1送2」。（圖／業者提供）

另即日起至4月28日推出民生用品優惠，「舒潔棉柔厚韌3層抽取衛生紙」（6包）買1送2、每串80元，成為連假囤貨族關注重點。

門市同步推出多重滿額優惠，4月3日至4月7日單筆消費滿688元，可免費兌換好禮3選1，包括「得意的一天經典風味玉米濃湯1包、林鳳營全脂鮮乳（936ml）1罐、五月花厚棒衛生紙1串」。使用指定支付方式單筆滿500元，還可加贈20,000 Fa點。

此外，4月3日至7日連假期間，單筆消費滿199元，可免費獲得「超級瑪利歐電影版」資料夾（共5款），數量有限送完為止。

●康康5優惠｜4月3日－4月7日

連假期間「康康5」優惠也同步登場，4月3日至4月7日，多項商品買1送1、加10元多一件。

・FamiCollection四季春青茶，買1送1。

・PowerBOMB爆能能量飲料，買1送1。

・Gery厚醬起司蘇打餅，買1送1。

・哈瑞寶葡萄風味Q軟糖，同品項加10元多1件。

・味味A排骨雞湯麵特大號（碗麵），同品項加10元多1件。

・杜老爺雙倍巧克力甜筒，同品項加10元多1件。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●咖啡、霜淇淋優惠

全家APP「隨買跨店取」推出多款咖啡、霜淇淋優惠，其中4月3日在「APP隨買跨店取」，Fami!ce霜淇淋限時優惠「買2送2」；Let’s Café咖啡則推出450元多杯組合，適合提前補貨。

▲▼全家連假優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲咖啡推出多杯組合優惠。（圖／業者提供）

●APP隨買跨店取｜即日起至4月6日

・Let’s Café阿里山極選綜合美式（冰／熱），10杯450元。

・Let’s Café阿里山極選綜合拿鐵（冰／熱），9杯450元。

・Let’s Café單品美式（大杯，冰／熱），8杯450元。

・Let’s Café單品拿鐵（大杯，冰／熱），7杯450元。

・Let’s Café特濃美式（大杯，冰／熱），14杯450元。

・Let’s Café特濃拿鐵（大杯，冰／熱），12杯450元。

・Let’s Café燕麥奶拿鐵（大杯，冰／熱），10杯450元。

・Let’s Tea柳丁橙柚綠（特大杯，冰），2杯75元。

・Let’s Tea芭C檸檬綠（特大杯，冰），2杯75元。

・Let’s Tea焙韻隱山烏龍（冰／熱），2杯65元。

▲▼全家推出全新Fami!ce霜淇淋「日式甜醬油」與「山葵風味」。（圖／業者提供）

▲全家將推出全新Fami!ce霜淇淋「日式甜醬油」與「山葵風味」。（圖／業者提供）

●新品與話題商品

連假期間也同步推出多款新品與話題商品，包含4月5日上市的Fami!ce「開心果」與「蘭姆葡萄」霜淇淋；全台7間店還有「日式甜醬油」與「山葵風味」，每支皆為49元，並於4月5日至4月7日推出「5支188元」優惠。

★萊爾富

萊爾富迎接兒童節連假，4月3日至4月6日推出限時4天優惠，主打多款鮮食與飲品優惠，包括：珍選鮪魚三角飯糰2件50元、三重埔滷肉飯2件140元。

同時，可口可樂435ml也祭出「買1送1」，另有loopy聯名冰品「2杯148元」、Hi café冰恐龍巧克力歐蕾大杯20元（原價65元）、恐龍冰沙49元（原價70元）等。

▼萊爾富限時4天優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 迎接清明連假，即日起至4月6日推出OKCAFE優惠，特大杯莊園級美式、拿鐵（含極淬系列），不限冰熱享同品項「買2送1」。

同期間OKmall雲端商城同步推出寄杯方案，特大杯莊園美式、拿鐵祭出「買6送3、買20送12」優惠，並加碼贈送500點OK Point，滿足連假期間外出與通勤補給需求。

▼OKmart 咖啡限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，OKmart咖啡。（圖／業者提供）

此外，即日起至4月29日，OKmart推出「初夏微風 出發剛剛好」活動，多款飲料與零食同步祭出優惠，包括「喬亞滴濾咖啡」350ml任選2件10元、「原萃」指定商品2件46元、「寶礦力水得」580ml第2件6折。

零食部分，「77乳加濃巧酥－焦糖瑪奇朵」23.5g、「德芙絲滑牛奶巧克力／香濃黑巧克力」及「優格葡萄乾」20g皆享「買1送1」優惠。

民生用品方面，OKchoice「極柔感三層抽取式衛生紙（120抽×6包）」99元、「極柔感超純水濕紙巾（厚型8抽×8包）」89元，提供連假補給需求。

★美廉社

美廉社推出每月3號限定「三商咖啡日」，於APP隨買隨取推出大杯咖啡「買2送3」優惠，包括：大杯濃萃美式咖啡、濃萃鮮奶拿鐵，精品系列「喬名精品迦納可可」同步加入活動行列。

此外，美廉社APP在4月3日至4月6日「巷口周末限時促銷」推出多款食品、日用品優惠，包括灣A冰工所X茶匠系列「任選1盒79元」、阿奇儂麵包系列「任選1包79元」、UCC職人珈琲濃縮球無糖「特價65元」等。

日用品部分，牛乳石鹼香皂玫瑰保濕90g「買4送2」只要180元、Skinlife滋卿愛青春調理洗面乳130g「2件198元」、Simple Life 100%純橄欖油750ml「2瓶399元」。

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