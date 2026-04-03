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速食店連假優惠懶人包！　烤雞買6送3、披薩199元

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲速食店連假優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

4天的兒童、清明連假，速食品牌祭出限時優惠，肯德基「保庇澎湃桶」下殺7折，吃得到咔啦脆雞及原味蛋撻，拿坡里則是烤雞買6送3，達美樂、必勝客有199元披薩。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞「7塊炸雞桶」特價199元。

★肯德基
肯德基至6日前推「保庇澎湃桶」，內含咔啦脆雞5塊、經典原味蛋撻4顆，原價541元，特價388元，享7折優惠。

★必勝客
必勝客至6日前祭出一系列限定優惠，包括外帶指定大比薩199元、單點芝心大比薩6折起，以及巧克力QQ球、爆濃巧克力香蕉起司咔滋餅等人氣副食買1送1，詳細優惠如下：

●丸勝日式章魚燒大比薩半價外帶單點丸勝日式章魚燒大比薩420元起，APP限定。

●火山拼盤餐999元起任選2個大比薩（1個免費升級火山熔岩餅皮）+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L特價999元起，APP限定。

●買義大利麵／燉飯送個人比薩：任選一義大利麵燉飯送一款個人比薩特價139元起。

義大利麵／燉飯口味包括炭烤雞肉白醬筆管麵、干貝鱈魚青醬筆管麵、干貝鱈魚白醬筆管麵、干貝鱈魚紅醬筆管麵、嫩牛乳酪紅醬筆管麵、番茄肉醬起司麵、奶油燻雞起司麵、蒜香培根起司麵、松露鮮蝦干貝燉飯、炙燒嫩雞腿紅醬燉飯、奶油燻雞燉飯。

個人比薩提供夏威夷、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞彩蔬鮮菇任選。

●爆濃巧克力香蕉起司咔滋餅買1送1特價79元

●波隆那肉醬起司薯瓣買1送1特價99元

●巧克力QQ球5顆買1送1特價59元

●熱帶鳳梨海鮮總匯大比薩、BBQ黃金嫩雞大比薩外帶特價199元

●小比薩+烤雞買1送11個經典系列小比薩+1個超值系列小比薩+2個烤雞（4翅4腿或2腿2排）特價674元起

●單點芝心大比薩6折408元起

●一公尺派對盒加送2瓶可樂外帶一公尺派對盒加送2瓶可樂特價2199元

★三商炸雞
三商炸雞至7日前推「7塊炸雞桶」，內含雞腿2隻、腿排2塊及翅膀3隻特價199元，平均每塊炸雞不到29元；30日前再加碼「義式起司肉醬炸水餃」加購價69元，現省60元，活動限內用或外帶。

★漢堡王
漢堡王至8日前有3款優惠餐，包括「安格斯厚切牛肉堡餐（特價169元）」、「火烤雞腿培根堡餐（特價139元）」及「雙層田園華鱈魚堡餐（特價139元）」，皆含小份點心和中杯飲料，最多省41元。機場店、科技廠店、兒童樂園店未販售。

▲▼達美樂外帶大披薩188元。（圖／業者提供）

▲達美樂推199元加購大披薩優惠。

★達美樂
達美樂至12日前推「199元加購大披薩（優惠碼：593925）」優惠，於門市外送、外帶單筆消費滿299元即可享199元加購大披薩1個，加購口味包括奶油白醬烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、經典四喜、道地美國、白醬彩蔬、蕃茄瑪格麗特等。

另外，還有「3個大披薩特價799元（優惠代碼 : 994349）」，外送、外帶皆享優惠。

★摩斯漢堡
摩斯漢堡門市至15日前「超級大麥薑燒珍珠堡+大杯冰紅茶」特價89元；MOS Order APP至30日享「薑燒珍珠堡+大杯冰紅茶」買4送1，優惠價440元，以及「燒肉珍珠堡+大杯冰紅茶」或「杏鮑菇珍珠堡+大杯冰紅茶」買4送1，優惠價460元。

★拿坡里
拿坡里至16日前推「烤雞買6送3」，內含6塊烤雞及3塊烤腿排塊，原價585元，特價229元，下殺39折；「披薩買大送大」集結開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享共6口味，任選2個特價490元（口味可重複）。西湖店不適用。

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