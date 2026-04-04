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兒童節賣場優惠懶人包　超商買零食送「玩具總動員」周邊　

▲▼兒童節優惠。（圖／業者提供）

▲超商買零食送「玩具總動員」周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

兒童節連假優惠陸續登場，超商、量販同步搶攻親子與補貨商機。7-ELEVEN、全家主打卡通周邊、霜淇淋與零食優惠，家樂福則推出奇多「ULTRAMAN 60th」角色卡牌盲包活動，好市多玩具區掀起機械恐龍滑行車搶購潮；全聯也在4月4日祭出「事事購物節」回饋，從門市到線上同步加碼。

▲▼兒童節優惠。（圖／業者提供）

▲超商即日起至4月28日推出買零食送《玩具總動員》。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN、全家「POPCORNERS爆米花」脆片即日起至4月28日推出《玩具總動員》經典系列周邊活動，其中7-ELEVEN販售「POPCORNERS爆米花脆片－迪士尼歡樂箱」，共有熊抱哥款、三眼怪款2款，建議售價399元，內含玩具盒造型收納包1個及冷氣毯1個，款式隨機。

全家則祭出購買POPCORNERS爆米花脆片任選4件，就送「玩具總動員零食造型收納包」1個，數量有限送完為止。

▲7-ELEVEN 自4月1日至4月28日推出「卡通聯萌大明星」主題專區。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也自即日起至4月28日推出「卡通聯萌大明星」主題專區，集結零食、糖果、飲料及肖像周邊等逾50款商品，包括10大熱門IP卡通造型收納包，每款售價199元，還有獵魔女團小卡隨機抽盒玩，以及韓國文創品牌Wiggle Wiggle紙手巾、紙手帕等商品。

★家樂福

家樂福即日起量販、線上購物與家速配開賣Cheetos奇多「ULTRAMAN 60th」角色卡牌盲包，此次共有5款奇多口味可收集40位角色與6款隱藏版，其中隱藏版還有極稀有的「光之簽名」。

即日起至4月7日，購買奇多隨口脆任2件，還送樂事純味洋芋片嚐鮮包12g 1包；奇多隨口脆家常起司、玉米濃湯、雞汁、2倍濃起司、岩燒海苔等口味，280g盒裝原價135元，特價120元。

▲▼兒童節優惠。（圖／業者提供）

▲▼家樂福開賣Cheetos奇多「ULTRAMAN 60th」角色卡牌盲包。（圖／業者提供）

▲▼兒童節優惠。（圖／業者提供）

★好市多

好市多連假與兒童節效應，賣場人潮明顯升溫，玩具區更成為親子熱點，近日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，清明連假前賣場幾乎「沒有一條走道是空的」，其中現場展示的「機械恐龍滑行車」吸引大批小朋友圍觀試玩，不少家長直呼孩子看到就不想走，甚至有人笑稱「今年生日、聖誕節禮物都可以不要，只想要兒童節這隻恐龍。」除機械恐龍外，玩具車、兒童書展也被點名是熱門區域。

▼好市多兒童節玩具區十分熱門。（圖／業者提供）

▲▼好市多兒童節。（圖／業者提供）

★全聯

全聯4月4日祭出一年一度「事事購物節」，福利卡友使用全支付單筆消費每滿1000元，送800限時福利點。全電商於即日起至4月6日則有滿1500元折100元、滿8000元折500元優惠，搭配全支付結帳，折後每滿1000元再送800福利點。

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