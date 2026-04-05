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外送平台「4月限定優惠」懶人包　速食店、手搖飲買1送1

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲外送平台優惠碼一次看。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

2大外送平台公開「4月限定優惠」，Uber Eats全用戶可享指定美食、飲料買1送1，foodpanda則推滿額現折、外帶自取5折起。

★Uber Eats

●全用戶優惠 

1. 即日起至7日享「指定店家精選品項買1送1或買A送B」，精選店家包括起家雞、築間幸福鍋物、頂呱呱、海底撈火鍋、艾初早午餐、師園鹽酥雞、薄多義、大媽活蝦、8818比薩屋等。送完為止。

2. 即日起至7日享「指定飲品買1送1」、「單品折」、「滿額贈」等優惠，精選商家包括天仁釀茶所、拾汣茶屋、發發牧場、珍煮丹等。送完為止。

3. 即日起至7日享必勝客「大比薩買1送1」、「全口味手工義式薄比薩7折起」、「滿599元送HOT海陸小拼盤」。送完為止。

4. 即日起至7日享「達美樂X酷洛米指定聯名套餐66折起」，買再送美樂蒂或酷洛米鍵帽1份，款式隨機出貨。送完為止。

5. 即日起至7日享21PLUS「大薯買1送1」、「買半雞送時蔬雞汁飯」、「單筆滿350元送紫玉Q藷」。售完為止。

6. 即日起至7日享「肯德基楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡L餐7折起」。售完為止。

7. 即日起至30日輸入「四月新客」享指定生鮮雜貨首次下單滿150元免運。

●Uber One會員優惠 

1. 即日起至30日輸入「四月要外帶」享「外帶自取下單滿179元打7折」，最高現折60元。每人限用5次，須綁定信用卡付款，兌完為止。

2. 即日起至30日輸入「會員四月點」享「美食外送下單滿699元現折100元」。每人限用2次，兌完為止。

3. 即日起至30日輸入「會員四月吃」享「美食外送下單滿450元現折50元」，每人限用2次。限為年訂閱制會員，兌完為止。

4. 即日起至7日享「指定商家精選品項享買1送1、買A送B」，輸入「春季581」單筆訂單滿399元再打85折，最高現折70元，精選商家包括起家雞、築間幸福鍋物、頂呱呱、海底撈火鍋、艾初早午餐等。送完為止。

5. 即日起至7日享「指定商家精選品項享買1送1、買A送B」，輸入「春季嚴選」單筆訂單滿350元再打85折，最高現折60元，精選商家包括師園鹽酥雞、薄多義、大媽活蝦、8818比薩屋等。送完為止。

6. 即日起至7日享漢堡王「海空雙饗滿足餐6折」、「安格斯雙人滿足餐5折」。送完為止。

7. 即日起至7日享肯德基「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡L餐7折起」，以及中杯飲料、經典冰奶茶、咔啦雞腿堡買1送1。送完為止。

▲▼foodpanda揭圍爐新趨勢 日、美料理狂飆 3 成。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda優惠碼一次看。（圖／foodpanda提供）

★foodpanda

●美食外送

1. 即日起至30日輸入「天天爽」享美食外送指定餐廳下單滿400元最高可現折120元、滿320元最高可現折100元、滿260元最高可現折80元。兌完為止。

2. 即日起至30日每周二下單星巴克指定專區滿額輸入「週二星享日」享現折70元，部分門市不適用。

●生鮮雜貨

1. 即日起至10日指定用戶享「屈臣氏限定商品優惠價59元起」，每筆訂單限購1組，售完為止。活動商品售完即恢復原價，部分門市不適用。

2. 即日起至30日輸入「放肆買雜貨」享生鮮雜貨指定店家下單滿799元最高可現折80元。每人限用1次，兌完為止。

3. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「全家便利商店下單滿299元打88折」，最高現折50元。每人限用2次，兌完為止。

4. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「小北百貨下單滿459元打79折」，最高現折120元。每人限用2次，兌完為止。

5. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「楓康超市下單滿499元打79折」，最高現折120元。每人限用2次，兌完為止。

6. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「美廉社下單滿529元打79折」，最高現折120元。每人限用1次，兌完為止。

7. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「統一超商下單滿299元打88折」，最高現折50元。兌完為止。

8. 即日起至30日周一至周五指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「大全聯下單滿849元打88折」，最高現折120元。每人限用2次，兌完為止。

9. 即日起至30日周一至周五指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「家樂福下單滿999元打88折」，最高現折130元。每人限用1次，兌完為止。

10. 即日起至30日周一至周五指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「家樂福超市下單滿799元打88折」，最高現折110元。每人限用1次，兌完為止。

11. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「屈臣氏下單滿799元打79折」，最高現折180元。每人限用1次，兌完為止。

12. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「康是美下單滿749元打79折」，最高現折180元。每人限用1次，兌完為止。

13. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「寵物公園下單滿799元打79折」，最高現折180元。每人限用2次，兌完為止。

14. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「東森寵物下單滿799元打79折」，最高現折180元。每人限用1次，兌完為止。

15. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「燦坤3C下單滿799元打79折」，最高現折180元。每人限用1次，兌完為止。

16. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「米哥烘焙坊下單滿499元打79折」，最高現折120元。每人限用1次，兌完為止。

17. 即日起至30日指定用戶輸入「放肆買生鮮」享「聖德科斯下單滿749元打79折」，最高現折160元。每人限用1次，兌完為止。

18. 4月指定周六（4日、11日、18日、25日）輸入「週六買全聯」享「全聯福利中心下單滿899元打9折」，最高現折100元。每人限用1次，兌完為止。

19. 4月指定周日（5日、12日、19日、26日）輸入「週日買全聯」享「全聯福利中心下單滿849元領10%胖達幣回饋」，最高回饋100胖達幣。每人限用2次，兌完為止。

20. 4月指定周日（5日、12日、19日、26日）輸入「週日買全聯」享「全聯福利中心下單滿549元領8%胖達幣回饋」，最高回饋100胖達幣。每人限用2次，兌完為止。

●外帶自取

1. 即日起至30日「外帶自取指定餐廳享5折起」，每人不限使用次數，限指定消費者於指定店家使用。

2. 即日起至30日輸入「天天取天天爽」享外帶自取指定餐廳下單滿400元最高可現折120元、滿320元最高可現折100元、滿260元最高可現折80元。每人不限使用次數，兌完為止。

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