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超商今起咖啡優惠！7-11「買7送7」、全家特濃美式「買30送30」

▲▼7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-ELEVEN 大杯精品咖啡「買7送7」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

超商每月1號祭出咖啡多杯優惠，讓咖啡控可把握時機囤起來！7-ELEVEN在4月1日至4月3日「一起精品吧！」多款CITY PRIMA大杯精品咖啡「買7送7」。全家「全盈+PAY好康日」限時1天Let’s Café指定咖啡「買5送3」、「買30送30」。

▲▼超商開工日優惠，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11自4月1日起，推出多款咖啡組合優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN在門市、OPENPOINT行動隨時取都推出咖啡優惠組合，其中精品咖啡「買7送7」為最大亮點。

●CITY系列｜門市優惠：

・CITY CAFE特大杯美式，3杯100元（4月1日至4月6日）。

・CITY CAFE特大杯拿鐵，2杯100元（4月1日至4月6日）。

●OPENPOINT行動隨時取｜4月1日－4月3日「一起精品吧！」

・CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱），買7送7（限量5萬組）。

・CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱），買7送7（限量3萬組）。

・CITY PRIMA大杯精品馥芮白（冰／熱），買7送7（限量3萬組）。

・CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7（限量2萬組）。

●OPENPOINT行動隨時取｜4月1日－4月8日「春遊連假活動」

・CITY CAFE大杯濃萃美式（冰／熱），28杯888元（限量10萬組）。

・CITY CAFE大杯濃萃拿鐵（冰／熱），21杯888元（限量10萬組）。

・CITY CAFE風味飲系列指定冰飲（好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵），任選18杯888元（限量5萬組）。

・CITY TEA黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶，任選20杯888元（限量5萬組）。

・CITY CAFE西西里風檸檬咖啡／檸檬氣泡咖啡，任選16杯888元（限量5萬組）。

・CITY PRIMA中杯精品拿鐵／中杯精品美式，任選16杯888元（限量5萬組）。

▲全家限時一天咖啡「買5送3、買30送30」。（圖／全家提供）

★全家

全家每月1號推出「全盈+PAY好康日」，凡是「全盈+PAY會員」，在4月1日限時1天可享多款Let’s Café咖啡優惠，包括特濃與經典系列「買5送3」，以及特濃系列「買30送30」優惠，適合連假前補貨。

・Let’s Café燕麥奶拿鐵（大杯，冰／熱），同商品買5送3（原價75元）。

・Let’s Café經典美式／拿鐵（大杯，冰／熱），同商品買5送3（原價美式45元／拿鐵55元）。

・Let’s Café特濃美式／拿鐵（大杯，冰／熱），同商品買5送3（原價美式55元／拿鐵65元）。

・Let’s Café特濃美式（大杯，冰／熱），同商品買30送30（原價55元）。

▼全家限時一天「全盈+PAY好康日」咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

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咖啡優惠超商優惠7-11全家

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