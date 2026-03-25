快訊／全家開出2張千萬發票！只花39元就中大獎　幸運門市曝光

▲全家開出7組發票大獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25）日開出115年1-2月統一發票中獎號碼，而全家便利商店也公布，這期共有7位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨新北、宜蘭、桃園、新竹、台中、台南及屏東，其中「特別獎1000萬元」開出2組，獎落屏東愛園店、冬山義成店，幸運兒最低只花39元買兩瓶茶飲，就中千萬獎金。

全家這期開出「2張千萬發票」，獎落全家屏東愛園店、冬山義成店，幸運兒最低只以39元購買兩瓶茶飲，就被財神眷顧；另一位則僅花費80元購買水、茶飲及咖啡，同樣一舉抱回千萬大獎。

「特獎200萬元」開出2組，獎落於全家鶯歌車站店、大里金大發店，幸運得主最低僅花費119元，購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，就將200萬大獎抱回家。另一位幸運兒則以300元購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式，就中了大獎。

「頭獎20萬元」有3位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家新竹內湖店、台南車頭店、桃園莊敬店，最低僅花費59元購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，就幸運中獎。

▲▼全家開出發票大獎，名單一次看。（圖／業者提供）

為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出3組，獎落芎林綠獅店、三峽大勇店、內埔壽比店，其中一位幸運得主以53元購買夯番薯及茶葉蛋，即幸運抱走100萬大獎；另一位幸運兒則以47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，就將百萬大獎帶回家。

除此之外，「OKmart」也傳出好消息，基隆中興門市開出20萬元中獎發票，該位幸運兒只花費78元，購買OKchoice鮮食商品，就抱回20萬元獎金。

▼115年1-2月期統一發票完整中獎號碼。（圖／社群中心製）