台灣麥當勞可樂奪「全球最好喝」！網友：經過忍不住買一杯

▲麥當勞可樂好喝秘密曝光。

記者蕭筠／台北報導

「台灣麥當勞的可樂好像比較好喝」近年常成為社群熱議話題，網友指麥當勞的可樂氣超飽、喝起來特別爽，認為應該是配方關係。對此，台灣麥當勞表示，在全球麥當勞可口可樂評比中，台灣在2025年拿下第2屆冠軍，被官方認證是「全球最好喝」。

有網友在網上發問「麥當勞可樂真的比較好喝嗎？」透露朋友經過麥當勞總是忍不住進去買一杯可樂，反倒去超商就不買了。貼文引來許多人留言「麥當勞的可樂真的跟其他地方喝的不太一樣，就是口感更好」、「我也有同事特別愛喝麥當勞的可樂」、「麥當勞可樂是最頂的」。有網友推測應該是二氧化碳含量高，也有人覺得是冰塊的關係。

可口可樂公司每年針對全球麥當勞市場進行「可口可樂」品質的檢測及內部評比，在2025年的第2屆大賽中，台灣麥當勞拿下全球冠軍。

▲一杯完美可口可樂要同時符合五大指標。（圖／記者蕭筠攝）



台灣麥當勞表示，一杯完美可口可樂要同時符合五大指標，首先為「口味」，必須確保糖漿維持最佳狀態，是好喝的第一步；其次要以嚴謹的溫度標準控管呈現「冰爽」沁涼感；用最剛好的含氣量呈現「氣泡」暢快感；再藉由嚴格的庫存與系統管理原料，確保可樂處於最「新鮮」的賞味期；最後以精準的糖漿、水「配比」保證每一杯可口可樂的風味一致。

業者表示，台灣麥當勞自2022年起在超過200次的可口可樂全球飲料品質抽檢計畫中，均獲得100分的滿分紀錄，並透過「紮實訓練」、「精準執行」、「定期監測」、「品牌合作」建立4大運作機制，以確保每杯可口可樂皆維持金牌品質。

麥當勞的4大關鍵機制中包括建立一致的知識與操作基準，其中餐廳管理組須參與定期實體工作坊，確保每個人從原理到操作都瞭若指掌；餐廳也要嚴格遵守冷飲機台的維護保養規範，從飲料機清潔、定期檢查設備與水及氣體系統、校準二氧化碳含量與糖漿比例，到透過試飲確認風味一致。

▲網友指麥當勞的可樂氣超飽、喝起來特別爽。（圖／記者蕭筠攝）



除了餐廳的日常維護保養外，每季也會有可口可樂品管人員親自到店進行無預警檢測，同時獨立的第3方單位還會不定期針對餐廳進行抽樣檢查，透過內外監督，確保每一杯飲品皆符合最佳狀態；以及長年與可口可樂公司進行密切合作，從設備技術與品質管理優化，到餐廳現場執行與稽核回饋的交流，共同守護飲品的最高品質。