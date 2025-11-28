　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多「第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

▲▼好市多黑五第5天優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五第5天，「美國頂級嫩肩里肌真空包」每公斤折價100元十分熱銷。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）黑色購物周今（28）日邁入第5天，此波釋出優惠品中，「大同全不鏽鋼電鍋（11人份）」折價410元，現場售價3589元，不少消費者搬進購物車。而先前的「ARM & HAMMER 強效濃縮洗衣精」許多分店被搶購一空後，今再推出「ARIEL 抗臭新配方洗衣精補充包」折190元，也有許多會員搶買。

▲▼好市多黑五第5天優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲「大同全不鏽鋼電鍋（11人份）」不少消費者搬進購物車。（圖／記者林育綾攝）

好市多今年「黑五」優惠品項總數多達500多項，從3C、家電、兒童玩具、家具、居家用品、保養清潔、日用品、服飾、食品、沖泡飲品、生鮮都有，今28日邁入第5天，賣場釋出「ARIEL 抗臭新配方洗衣精補充包」(1100g×6)，原價859元，現折190元，優惠價669元，不少會員搬了不只一箱囤貨。

▲▼好市多黑五第5天。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五第5天，再推出洗衣精特價。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五第5天優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲「低脂切片乾酪」折價80元被瘋搶。（圖／記者林育綾攝）

生鮮、食品方面，「美國頂級嫩肩里肌真空包」每公斤折100元，現場每公斤售價379元也相當熱銷。此外「低脂切片乾酪」折價80元，優惠價309元，上午9點多就被搶到幾乎完售。其他如咖啡沖泡飲、零食、餅乾等黑五優惠品，賣場也持續補貨。

▼「美國頂級嫩肩里肌真空包」每公斤折100元，十分熱銷。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五第5天優惠。（圖／記者林育綾攝）

好市多「黑五」自11月24日至11月30日開跑，期間營業時間自上午8點至晚間9點半，優惠進入倒數階段，不少人氣商品陸續完售，特價品的服裝尺寸、鞋類尺碼也陸續減少，消費者可把握折扣機會。

▲▼好市多黑五第5天優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼衣服、鞋類尺寸陸續減少。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五第5天優惠。（圖／記者林育綾攝）

好市多黑五「第5天優惠」（請依賣場實際情形為主）：

●3C

・SAMSUNG 50吋QLED顯示器，原價19,999元，折價5,000元，優惠價14,999元。

・APPLE MAC MINI M4十核心/16G/256G SSD，原價18,799元，折價1,800元，優惠價16,999元。

▼SAMSUNG 50吋QLED顯示器，折價5千元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五第5天。（圖／記者林育綾攝）

●家電

・EC SHARP 夏普雙氣流智慧吹風機 IB-WX1T 系列，原價6,399元，折價1,910元，優惠價4,489元。

・DYSON HAIR DRYER HD08 吹風機（含吹嘴），原價8,299元，折價800元，優惠價7,499元。

●廚房

・TATUNG大同 全不鏽鋼電鍋 11人份（TAC-11C-M），原價3,999元，折價410元，優惠價3,589元。

・PHILIPS 飛利浦廚神料理機 HR7320，1,699元（折450元）。

・TEFAL 智能溫控電水壺 1.7L KI710D70，1,179元（折410元）。

・TEFAL 紅外線IH電子鍋 RK880870，6,299元（折1,600元）。

・Simplehuman 餐具瀝水架，1,299元（折390元）。

・象印不鏽鋼真空保溫杯 480ml×2件組，1,249元（折350元）。

▼好市多黑五優惠商品超過500項。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五第5天優惠。（圖／記者林育綾攝）

●居家

・FLEXISPOT 電動升降桌 120×60×73.5–118CM，3,099元（折900元）。

・FLEXISPOT 手動升降桌 80×40×65.5–105CM，1,349元（折350元）。

・SIDIZ RINGO 幼童可調式學習椅 寬59×深50×高79-84cm，原價4,439元，折價1,000元，優惠價3,439元。

・麗聲鐘自動夜燈掛鐘（RHythM WALL CLOCK），799元（折200元）。

・MAMBA 人體工學椅，4,499元（折1,200元）。

・AIKO 布面躺椅，4,399元（折1,200元）。

・UMBRA 衣帽架，1,279元（折320元）。

・工業級六呎折疊桌（長183×寬76×高74CM），1,179元（折320元）。

・OSRAM 晶燦遙控吸頂燈 40W LED，1,999元（折700元）。

・KOHLER 廚房伸縮龍頭，9,899元（折2,600元）。

・KOHLER 電腦馬桶座，6,799元（折2,100元）。

・HOTEL GRAND DOWN COMFORTER 白鵝絨可水洗雙人棉被 180×210cm，原價8,859元，折價1,860元，優惠價6,999元。

・MORISHITA 科技纖維支撐單人床墊 91×190×8cm，原價3,555元，折價760元，優惠價2,795元。

●生活

・ARIEL 抗臭新配方洗衣精補充包 1100g×6入，669元（折190元）。

・Febreze 風倍清浴廁防霉防臭劑 7盎司×6入，435元（折154元）。

・SABA 20W 捕蚊燈，折250元。售749元。

・鱷魚60天防蚊片 日本補充包4入，折200元。售585元。

・IRIS OHYAMA 手握式暖暖包 60入/16小時保溫，原價349元，折價70元，優惠價279元。

・MegRhythm 美舒律 蒸氣眼罩 36片，折160元。售525元。

●個人清潔保養

・SahoLea 森歐黎漾 咖啡因洗髮露1200ml，折140元。售419元。

・MA:NYO BIFIDA保養三件組（洗面乳+爽膚水+精華液），原價629元，省180元，現價449元。

・SU:M37活水潤澤酵能水凝霜（120毫升+50毫升），原價1,129元，省260元，現價869元。

・BIODERMA舒敏潔膚液（850毫升×3入＋100毫升），原價1,839元，省450元，現價1,389元。

・AQI LANOLIN綿羊油極潤乳霜（575公克×2入），原價539元，省140元，現價399元。

・NEUTROGENA 露得清清水活萃玻尿酸精華 30ml × 2入，原價 999元，省 210元，特價 789元。

●保健

・SPORTS RESEARCH OMEGA-3濃縮魚油（150粒），原價1,269元，省260元，現價1,009元。

・MEGARED DHA精萃藻油（50顆），原價1,279元，省300元，現價979元。

●兒童玩具

・SANRIO 三麗鷗 18吋趴睡毛玩偶2入組，原價1,559元，省560元，特價999元。

・HAPE 豪華廚房組，原價1,569元，省400元，特價1,169元。

・迪士尼 Q版公主含造型配件，原價899元，省300元，特價599元。

・LEGO 樂高偉士牌125，原價2,499元，省630元，特價1,869元。

▲▼好市多黑五第5天優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼多款兒童玩具列入黑五優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五第5天優惠。（圖／記者林育綾攝）

●寵物

・MON PETIT 小鮮肉泥 10g×80入，折200元。售499元。

・MON PETIT 主食罐 85g×24入，折150元。售419元。

●服飾

・PUMA 男刷毛運動長褲，469元（折130元）。

・PUMA 男連帽刷毛上衣，549元（折150元）。

・SCOTCH & SODA 女高領長袖毛衣，折160元。售599元。

・LYDIAVINE 女羊毛開襟衫，折500元。售1,999元。

・POLO RL 女長袖睡衣，折400元。售1,599元。

・LYDIAVINE韓版女喀什米爾羊毛開襟衫（亞洲尺碼S-L），原價2,499元，省500元，現價1,999元。

・MIYAUCHI 日本製女混羊毛衛生衣 M–LL，原價 499元，省 100元，特價 399元。

・32 DEGREES 女長袖發熱衣兩件組 S–XL，原價 559元，省 120元，特價 439元。

・ADIDAS男滑板鞋（US 8.5-12），原價1,199元，省240元，現價959元。

・ADIDAS女滑板鞋（US 6-9），原價1,199元，省240元，現價959元。

・SABRINA 110丹保暖絲襪 四入組 M/L–LL/L，原價 589元，省 130元，特價 459元。

●生鮮、食品

・美國頂級嫩肩里肌真空包（售價以公斤計），原價479元/KG，省100元，特價379元/KG。

・HAPPY COW 低脂切片乾酪 200g × 6入，原價 389元，省 80元，特價 309元。

・傳貴有機無糖豆漿 900ml × 3瓶，原價 179元，省 36元，特價 143元。

・醃漬客家鹹豬肉，原價599元，省100元，特價499元。

・宏裕行冷凍海鮮鮮蝦水餃 375公克×4包（共64顆），原價599元，省120元，特價479元。

・SIP PERFECT×益昌 生椰拿鐵 16g×50包，折80元。售319元。

・老舊金山拿鐵二合一咖啡 20g × 125包，原價 769元，省 160元，特價 609元。

・AVOPACIFIC 酪梨油 1公升，折120元。售449元。

・KIRKLAND 科克蘭 無調味綜合堅果 1.13kg，原價539元，折價60元，優惠價479元。

・CHERRY GRANDFATHER 櫻桃爺爺南棗核桃糕 680g，原價489元，折價110元，優惠價379元。

・多力多滋捲餅青花椒風味（60公克×8入），原價259元，省70元，現價189元。

・NESTLE FITNESS 雀巢纖怡莓果&草莓穀物棒 32條/752g，原價 479元，省 110元，特價 369元。

・馬祖高粱酒58度600ml，原價369元，省90元，特價279元。

・奶油蝴蝶酥8入，原價249元，省49元，特價200元。

・迷你鹽焦糖千層酥12入，原價198元，省40元，特價158元。

11/26 全台詐欺最新數據

