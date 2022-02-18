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開搶了！超商連3天「衛生紙下殺3.6折、大杯拿鐵買1送1」

▲▼全家限時優惠。（圖／業者提供）

▲超商限時商品優惠開搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

省荷包大作戰！近日民生用品接連喊漲，讓不少民眾荷包大失血，但有超商驚喜推出限時優惠，即日起至20日LINE會員可獨享近20項指定商品優惠，其中，衛生紙更是直接下殺3.6折，還有飲品買1送1、水加1元多1件等，且至20日前加碼喝門市限定「大杯經典拿鐵買1送1」，通通要把握機會省一波。

針對LINE會員，全家驚喜推出限時商品優惠，即日起至20日可享指定牛奶、餅乾、提神補給飲料、保健食品、衛生紙等商品特價優惠，首推衛生紙3串下殺3.6折，只要249元就能買到，還有瓶裝咖啡、蔬果汁買1送1等，和水加1元多一件，買到就是省到。

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲全家限時3天拿鐵買1送1。

另，即日起至20日限時3天也加碼推出「Let’s Café經典拿鐵買1送1」優惠，期間凡於門市購買Let’s Café經典拿鐵就送「經典拿鐵兌換券1張」，冷熱不限、限原店兌換，提醒兌換券須在2月21日至25期間換完，且即日起全門市還有Let's Café全品項第2杯7折等喝。

▲▼萊爾富咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富則推出早餐限定優惠。

除外，萊爾富則搶攻早餐市場，即日起至3月8日推出多款早餐優惠組合，包括麵包、三明治、吐司、飯糰等，搭配牛奶、豆漿、奶茶、咖啡等飲品，最低合購優惠價39元起；還有像是燒烤雞腿三明治、鮪魚起司三明治等，搭配中杯熱拿鐵或中杯熱黃金柚茶也只要59元銅板價，相當於6.9折優惠；期間還有買大杯美式就能免費吃指定款麵包等優惠。

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