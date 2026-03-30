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出國不想人擠人！夢幻遊輪、深度旅遊正夯　懂玩又刷「對」卡出發前就開始省

▲瀨戶內海藝術祭,藝術祭,日本旅遊,瀨戶內海。（圖／記者謝婷婷攝）

▲瀨戶內海藝術祭結合自然景觀與當代藝術，讓旅人感受獨特的文化與慢旅行魅力。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

過去不少人到日本或歐洲遊玩，總會把東京、大阪或巴黎這類大城市列為首選，但近年旅遊型態逐漸轉變，越來越多人選擇避開熱門景點的人潮，改走節奏悠閒從容的旅行路線，把目光放在更具特色的玩法上，像是深入地方小鎮、走進自然風景，甚至是遊輪旅行，放慢步調，好好享受假期。隨著深度旅遊與特色行程成為主流，「懂玩」不再只是選對目的地，更包含在行程規劃階段，就把交通、活動到各項旅遊細節一次安排到位；同時也不再是到了結帳才想怎麼付，「刷對卡」也是懂得旅遊的一環，從訂票、訂房到各種體驗與便利服務，把原本零散的支出整合起來，讓支付工具真正成為旅途中的神隊友，也讓每一分預算都花得更精準、更值得。

春季氣候宜人，是最適合外出旅遊的時節，出國也不再侷限於熱門城市。像是飛往日本中四國地區，不僅能沿著瀨戶內海走訪島嶼與藝術景點，還能在步調緩慢的小城中感受在地生活；或是前往美加國家公園，走進壯闊山林與湖泊景色之中，享受與自然貼近的療癒時光；澳洲昆士蘭擁有陽光海岸與大堡礁風光，塔斯馬尼亞則以原始純淨的自然景致聞名，都是近年旅人熱衷的深度路線。另一方面，「離開陸地」的玩法也越來越受歡迎，話題十足的「迪士尼探險號」遊輪，把遊樂設施、主題表演與餐飲體驗搬到海上航程，讓整趟旅程從登船開始就充滿沉浸感，也成為許多親子旅遊與迪士尼迷嚮往的特色玩法。

澳洲昆士蘭,黃金海岸（圖／免費圖庫pexels）

▲澳洲昆士蘭黃金海岸沿海美景。（圖／免費圖庫pexels）

現在的旅遊型態越來越多元，從機票、住宿到當地活動，整趟旅費動輒數萬元，若是和家人或朋友同行，支出更是明顯有感。也因此，很多旅人在出發前就先做足功課，除了比價訂房、搶早鳥票，也會善用信用卡刷卡回饋，讓每一筆花費都更有效率；更精打細算的人，甚至連機場接送、海外SIM卡或機場貴賓室等細節都不放過，希望在旅程的每個環節都能省下一點。近期不少銀行信用卡針對春季旅遊推出優惠，其中，中信卡串聯旅行社、訂房與旅遊體驗平台，讓每個人在規劃行程的同時，也能輕鬆掌握省錢節奏，做到真正的「懂玩也懂省」。

如果今年的旅遊計畫正好想來一趟遊輪行，打算體驗討論度極高的「迪士尼探險號」，透過可樂旅遊刷中信卡最高可享5,000元回饋，對於想圓夢海上迪士尼的旅客來說，能替旅費減輕不少負擔。若是與家人或朋友揪團出遊，中信卡也推出滿額回饋活動，於14家指定旅行社刷卡並完成登錄後，達到門檻即可獲得「千元旅遊大禮包」，每組包含：叫車吧【機場接送NT450元折價券、海外SIM卡/eSIM NT200元折價券、全球機場貴賓室NT350元折價券】各一份，把出國常見的開銷一併省下，非常實用。若消費金額再往上累積，還有機會拿到2千元刷卡金回饋，雖然名額有限，仍是可以留意的加碼小確幸。

無論是短天數的亞洲旅行，還是長天數的海外假期，現在的旅遊選擇越來越多，預算安排更需要彈性。以日本旅遊來說，透過可樂旅遊訂購團體旅遊、自由行、票券或機票，可享最高5%折扣；東南旅遊的日本中四國行程，包括愛媛、倉敷、廣島等，指定團旅最高省5000元。若想到美加探索或澳洲昆士蘭、塔斯馬尼亞等自然路線，雄獅旅遊還能搭配早鳥優惠再折1,000元。不同目的地、不同旅遊型態，都能找到對應的刷卡回饋方式，讓旅費在規劃階段就先留下餘裕。

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▲▼出國旅遊刷中信卡，不管是短天數或長天數旅行，在預算安排上更具彈性與餘裕。（圖／中國信託提供）

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此外，習慣說走就走的旅人，從訂機票、找住宿到預訂當地行程，都能在線上一次完成，而怎麼在下單的同時省荷包，6月底前透過KKday訂購，最優享10%折扣，不管是主題樂園門票或在地體驗，都能在結帳時直接省下一筆；在Trip.com訂房或購買機票、全球租車，也有最高8%優惠，讓交通與住宿成本更好掌控。從規劃行程到實際出發，一路都有機會把回饋累積起來，玩得盡興之餘，也把錢花在更值得的地方。

相關優惠詳情及注意事項，請上 https://ctbc.tw/travel 查詢。

【謹慎理財，信用至上】
信用卡循環年利率：本行ARMs指數+加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額X3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上中信官網查詢

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