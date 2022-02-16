宏都拉斯前總統1月才卸任　涉販毒收賄「雙手雙腳上銬」當眾帶走

▲宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）在眾目睽睽下被捕。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）1月才剛卸任，就被美國司法部依販毒收賄指控，要求引渡。首都德古西加巴（Tegucigalpa）約100名員警15日包圍其住所，一收到逮捕令，立刻進屋。根據現場照片，葉南德茲雙手雙腳上銬、身穿防彈背心，在眾目睽睽下，被押送上警車。

綜合BBC、《衛報》報導，53歲的葉南德茲否認一切指控，堅稱這些都是毒梟為了報復及減刑而編造出來的謊言。他被逮捕後，將於24小時內將出庭，接受首次審判。

▲葉南德茲自從2014年開始執政，今年1月卸任下台。（圖／路透）

去年，葉南德茲的親弟弟東尼（Tony Hernández）被指控策劃一場「國家資助的毒品走私」，在美國被判處無期徒刑。美國檢方指出，惡名昭彰的墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquín "El Chapo" Guzmán）曾親手把100萬美元賄賂金拿給東尼，要求對方轉交給葉南德茲。

葉南德茲1998年當選議員、踏入政壇，2010年成為國會議長，2014年當選總統，直到今年1月下台。執政初期，他努力協助引渡毒販，獲得美國緝毒署（DEA）及美前總統川普的支持，一度被視為華府在中美洲的關鍵盟友，但拜登上任後，與美關係開始惡化。