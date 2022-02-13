毒駕見攔檢點嚇得丟K盤　一個分神慘了！撞護欄輪胎爆出

記者張君豪／新北報導

2月10日下午，汐止警分局交通分隊在汐止區長江街高速公路涵洞下執行路檢勤務，攔檢點前數十公尺傳出一處巨響，警員上前查看，發現一輛鐵灰色自小客車自撞路邊水泥護欄，車頭保險桿嚴重凹陷，警方趕緊上前查看駕駛安危，發現施姓駕駛（28歲）把毒品吸食器K盤丟往窗外，警方懷疑他毒駕肇事將他帶回調查。

▲施姓男子見警攔查心虛丟棄車上K盤、未料因此撞車得不償失 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

汐止警分局表示，當天15時5分攔檢點前數十公尺處突然傳出一聲巨響，交通分隊警員發現一自小客車自撞路邊水泥護欄，車頭保險桿嚴重刮傷凹陷。



當時員警保持警上前查看車輛時，目擊肇事駕駛將吸食毒品的K盤往副駕駛座窗外丟棄，警方上前制止，並將施男帶至路旁安全處進行盤查，當場在地上查扣其所丟棄的K盤一片、刮片二張。

施嫌當場坦承前晚有吸食K他命，並表示願意配合警方檢查，後續檢視施男身上無其他違禁物。施男並未受傷、也無喝酒開車情事，警方將其帶返回，全案依毒品危害防制條例偵辦。

施男落網表示：他駕車沿長江街往基隆方向行駛打算回家，因看到警方設路檢點攔查，害怕車上毒品遭查獲，想藏匿副駕駛座上的K盤，未注意車前狀況才不慎自撞。

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