不想被關！板橋男開車撞警「遭開3槍」　躲宮廟被逮：老天開眼

▲板橋一名男子駕駛小貨車違規停車，不但拒絕配合警方盤查，甚至衝撞警方，最後在一間宮廟前遭警方逮捕。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區15日凌晨3時許，一名48歲蔡姓毒品通緝犯將小貨車停在莊敬公園旁紅線，警方發現上前盤查，蔡男竟一時心虛開車逃跑，為躲避追緝，他不但在萬板橋上來回逃竄，甚至開車衝撞警方，導致3名警員受傷，警方為避免更大危害，朝小貨車開3槍制止，最終在環河西路將他攔下上銬逮捕，全案將依毒品、妨害公務等罪嫌偵辦。

▲警方最終在宮廟的神桌旁將蔡男逮捕，並將他一路扛出小巷。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蔡男日前因毒品案遭通緝，事發時將一輛白色小貨車違規停在莊敬公園路旁紅線，被警員發現上前盤查，蔡男為躲避查緝，加足油門逃跑，一路從民生路、萬板路口，開上萬板大橋往北市逃竄，不久再調頭從萬板大橋開回新北。

蔡男為甩開警方，冒險開車衝撞警員，導致埔墘派出所副所長楊鈞凱（33歲，警大77期）手部擦傷、大腿拉傷；警員李羽騰（33歲，105年特考班）小腿、膝蓋擦傷；警員郭承皓（27歲，警專32期）腳踝受傷。警方在萬板大橋上遇到蔡男開車衝撞，為避免波及其他民眾，立即朝小貨車連開3槍制止。

▲警方將駕駛座車窗擊破，蔡男下車後趁隙逃逸，所穿鞋子遺留在小貨車旁。（圖／記者游宗樺攝）

警方最終在環河路上將小貨車攔下，並用破窗器將駕駛座車窗打破，蔡男見狀竟趁隙跳車，跑到馬路對面約100公尺外的宮廟躲起來，但身材壯碩的他很快被警方發現，當場在神桌旁將他上銬逮捕，蔡男不斷扭動身體掙扎，還叫嚷著要穿回掉在小貨車旁的鞋子，被警員喝斥「幹了那麼多壞事！還想著鞋子！」

被上手銬的蔡男不斷嚷嚷「手快斷了！」，最後被多名警員扛起一路抬出宮廟，由於蔡男在被壓制期間頭部有擦挫傷，被送往西園醫院治療後並無大礙。警方訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌偵辦。

▲蔡男駕駛小貨車衝撞警方，導致警用機車破損，3名警員受傷。（圖／記者游宗樺攝）