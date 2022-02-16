返鄉過年遭隔離「申請補助被踢皮球」　指揮中心：向所在縣市申請

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

新北市一名單親媽媽配合隔離，卻無法獲得補助！該女子抱怨，自己回屏東過年，接到電話告知足跡與確診者重疊，須於屏東就地居家隔離，事後要申請補助時，卻遭新北與屏東「互踢皮球」。對此指揮中心表示，民眾可於隔離結束後向所在縣市申請補助，若不清楚自己是否符合資格，可撥打1957專線查詢。

指揮中心發言人莊人祥指出，若是居家隔離，中央有隔離補助辦法，可於隔離或檢疫結束時，向所在縣市申請；至於防疫旅館部分，則要依各縣市防疫旅宿相關補助規定做確認。指揮官陳時中也補充，隔離或檢疫的補償部分，是補償民眾中間工作的損失，「沒有領到薪水」才會有，若一樣有領到薪水則無法獲得補償。

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該名女子在臉書《爆料公社》表示，1月底時被匡列，但當時她已從新北回屏東過年，屏東衛生局就要求她住防疫旅館，並強調她可以申請補助。沒想到隔離結束後卻被踢皮球。詢問屏東衛生局，對方表示「妳要就近新北泰山區公所申請」；但問泰山區公所時，卻得到「妳要在防疫旅館所在地申請」。她無助喊道，「我遵守防疫規範掃實聯制，我配合政府住進防疫旅館，最後都是要自己活該倒楣自費」、「補助寫得好聽，要申請根本不能。」

貼文一出引發議論，就有人直搖頭，「如果被匡列要自費隔離，我相信很多人開始不會乖乖實聯了」、「這種制度變成懲罰循規蹈矩的人，無語」、「經濟較困難的人，被匡列隔離，有些人真的會負擔不起，而且這不在意料之中的事」、「煩欸！這樣誰敢實名制？被隔離本身就夠麻煩了，還要花一堆錢（住宿、飲食）。」