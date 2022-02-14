腳痛風發作！他見蟑螂秒痊癒「崩潰一直踩」　網笑：最速效的神藥

▲腳痛風發作，同事見到蟑螂秒痊癒，他狂笑「蟑螂還能治療痛風」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

痛風發作讓人相當痛苦，一名網友在臉書「爆料公社」表示，他日前與同事上班時，發現對方腳部痛風發作，所以自願負責比較繁重的工作，避免爬上爬下減輕對方負擔，不料工作過程中，突然有一隻蟑螂爬到同事身旁，嚇得同事一邊大喊一邊用腳狂踏，讓他大笑「蟑螂還能治痛風」。

原PO在爆料公社表示，他日前與同事外出工作，地點是一間沒有電梯的公寓，要將許多廢棄物全部搬下樓，由於同事一大早痛風發作，走路都一跛一跛的，他決定讓對方在一樓負責整理物品就好，自己則負責把東西扛下樓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作到一半休息時，他突然聽見同事大叫「有蟑螂」，接著站起來「用痛風的腳一直踩一直踩一直踩，就像裝了勁量電池一樣，每一下都是那麼有力」，讓他看了忍不住問同事「你是不是忘了你腳痛風」，最後也笑說「真是神奇，蟑螂還能治療痛風」。

其他網友看了表示，「腎上腺素大爆發，瞬間止痛，力量湧現」、「蟑螂，讓淑女秒變比斯吉、讓紳士秒變埼玉老師的神奇生物」、「蟑螂，堪稱最速效的神藥，哈哈」，但也有人認為「痛風裝的吧，否則真的痛起來，連走都不想走」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完