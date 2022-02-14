　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

腳痛風發作！他見蟑螂秒痊癒「崩潰一直踩」　網笑：最速效的神藥

▲▼痛風發作見到蟑螂秒痊癒 網笑：藥效迅速。（圖／翻攝自爆料公社）

▲腳痛風發作，同事見到蟑螂秒痊癒，他狂笑「蟑螂還能治療痛風」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

痛風發作讓人相當痛苦，一名網友在臉書「爆料公社」表示，他日前與同事上班時，發現對方腳部痛風發作，所以自願負責比較繁重的工作，避免爬上爬下減輕對方負擔，不料工作過程中，突然有一隻蟑螂爬到同事身旁，嚇得同事一邊大喊一邊用腳狂踏，讓他大笑「蟑螂還能治痛風」。

原PO在爆料公社表示，他日前與同事外出工作，地點是一間沒有電梯的公寓，要將許多廢棄物全部搬下樓，由於同事一大早痛風發作，走路都一跛一跛的，他決定讓對方在一樓負責整理物品就好，自己則負責把東西扛下樓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作到一半休息時，他突然聽見同事大叫「有蟑螂」，接著站起來「用痛風的腳一直踩一直踩一直踩，就像裝了勁量電池一樣，每一下都是那麼有力」，讓他看了忍不住問同事「你是不是忘了你腳痛風」，最後也笑說「真是神奇，蟑螂還能治療痛風」。

其他網友看了表示，「腎上腺素大爆發，瞬間止痛，力量湧現」、「蟑螂，讓淑女秒變比斯吉、讓紳士秒變埼玉老師的神奇生物」、「蟑螂，堪稱最速效的神藥，哈哈」，但也有人認為「痛風裝的吧，否則真的痛起來，連走都不想走」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
「滑雪女神」到底算美籍或中國籍？　矛盾違規狂燒
烏克蘭緊急公布「5逃難路線」！　門上掛白衣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

餐廳吃飯被贈送「神秘手銬」　內行人曝真實用途：很實用！

腳痛風發作！他見蟑螂秒痊癒「崩潰一直踩」　網笑：最速效的神藥

台灣第一名拉麵「鬼金棒」宣佈漲價　粉絲超開心：早該漲了

「鳳梨」開手搖杯！試營運Day1人潮排爆　網笑：要變嘉義新地標了

元宵節「15個禁忌」大公開　專家：不可以剪髮、逗弄小鳥

台灣限定！LINE輸入「3組關鍵字」　下秒有驚喜效果

長榮航「數位圖書館」機上開張　20種刊物盡情看！再贈免費額度

網美收費開團「上山清掉3瓶罐文物」　策劃人「反諷3道歉」再炎上

明情人節冷炸「低溫下探13度」　3500公尺高山有望降雪

北市公有停車費想漲「最高1小時150元」　新北回應了！

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

網美開團「上山清垃圾」丟光歷史文物　 35人豪華團費曝：進帳18萬

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

黃曉明離婚2周爆熱戀《甄嬛》華妃！　「健身房背景洩密」她霸氣闢謠

餐廳吃飯被贈送「神秘手銬」　內行人曝真實用途：很實用！

腳痛風發作！他見蟑螂秒痊癒「崩潰一直踩」　網笑：最速效的神藥

台灣第一名拉麵「鬼金棒」宣佈漲價　粉絲超開心：早該漲了

「鳳梨」開手搖杯！試營運Day1人潮排爆　網笑：要變嘉義新地標了

元宵節「15個禁忌」大公開　專家：不可以剪髮、逗弄小鳥

台灣限定！LINE輸入「3組關鍵字」　下秒有驚喜效果

長榮航「數位圖書館」機上開張　20種刊物盡情看！再贈免費額度

網美收費開團「上山清掉3瓶罐文物」　策劃人「反諷3道歉」再炎上

明情人節冷炸「低溫下探13度」　3500公尺高山有望降雪

北市公有停車費想漲「最高1小時150元」　新北回應了！

餐廳吃飯被贈送「神秘手銬」　內行人曝真實用途：很實用！

登基NBA歷史總得分王　詹皇：討厭在輸球中寫紀錄

腳痛風發作！他見蟑螂秒痊癒「崩潰一直踩」　網笑：最速效的神藥

外交部呼籲台人快撤　烏克蘭台灣留學生曝「真相」：沒那麼可怕

曾審蘇建和案　高院法官湯美玉心肌梗塞　送醫宣告不治

男友突然想親熱！她1句「我們家有地基主」拒絕讓網笑翻

保潔墊脫水一半「洗衣機炸開」！她怒轟公司冷處理　反遭網友罵翻

HBL「女籃怪物」張聿嵐超威！　8強首戰轟17分12籃板

黃郁婷500公尺26名成績不太滿意　「本想更快，很慶幸沒摔倒」

超速報！鬼滅「遊郭篇」剛結束…官方宣布刀匠村篇動畫製作確定

以為交到D奶空姐「長榮隋棠」！ 台大醫師匯20萬　結果讓他心碎

生活熱門新聞

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

LINE輸入「3組關鍵字」　下秒有驚喜效果

收費開團上山清掉文物　策劃人出面「反諷3道歉」再炎上

士林夜市復活！恐怖人潮「沙丁魚式擠爆」

快訊／台南今+2！11處足跡曝光

台灣第一名拉麵「鬼金棒」宣佈漲價　粉絲超開心

鳳梨開手搖杯　營運Day1人潮排爆

即／確診新店設計師曾到台中訪客　5人匡列採檢

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

弟妹逛夜市「男的不是我弟」　她撥電話綠了

不宜剪髮、逗鳥　元宵15禁忌大公開

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

更多熱門

相關新聞

滅蟲訣竅全公開！　他自製捕蟲陷阱「酒+糖+醋」

滅蟲訣竅全公開！　他自製捕蟲陷阱「酒+糖+醋」

天氣越來越熱，冬天不敢出現的蚊蟲都陸續現身。該怎麼辦？信義居家提供了7招好用又天然的防蟲法，讓夏天來臨時，也不必擔心被蚊蟲侵襲。

火鍋吃多小心胖到痛風！醫激推「這類暗樁食物」

火鍋吃多小心胖到痛風！醫激推「這類暗樁食物」

新鮮香菇VS.乾香菇！熱量揭曉「相差近百倍」

新鮮香菇VS.乾香菇！熱量揭曉「相差近百倍」

暨南大學餐廳才傳58學生腹瀉　今見小強入菜

暨南大學餐廳才傳58學生腹瀉　今見小強入菜

異物在耳內亂竄 男夾出蟑螂上半身

異物在耳內亂竄 男夾出蟑螂上半身

關鍵字：

蟑螂痛風

讀者迴響

熱門新聞

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

雷／《全明星3》紅隊才說「贏過王品澔」　他場上發威！

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

荒淫人妻睡遍老公所有兄弟！　薔薔罵：超噁

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

唐綺陽提醒「本週小心破財」：容易後悔莫及

《全明星3》徐展元搭檔「代班主播」　蔡尚樺曝原因

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

認定另一半「3個瞬間」！第1名超幻滅

烏克蘭緊急公布「逃難路線」！

新竹妹被匡列秒噴3萬4！　市府1句話她傻眼

小茉年齡之謎！網友計算後驚了：吃防腐劑？

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面