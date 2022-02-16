全球首例「女性愛滋病患者」痊癒！　幹細胞移植4年後病毒消失

▲ 新療法有望使更多HIV感染者受惠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國研究人員宣布，科學家似乎成功以一種新的幹細胞移植方法，治癒一名感染愛滋病毒（HIV，人類免疫缺陷病毒）的混血女性。她接受一種使用臍帶血的療法，4年後體內已驗不出病毒，成為全球第三例感染愛滋後痊癒的患者，也是史上第一例女性個案，開啟治療更多不同種族背景患者的可能性。

《紐約時報》報導，研究人員15日在科羅拉多州丹佛市的國際學術會議「反轉錄病毒及機會性感染會議」（CROI）上公開此個案並說明，這起病例的性別及其種族背景代表愛滋療法開發邁出重要一步。

該名婦女已過中年，2013年6月診斷出感染愛滋病毒，使用反轉錄病毒藥物將體內病毒維持在低水準，2017年3月診斷出罹患急性骨髓性白血病，同年8月接受「單倍體臍帶移植」手術，自一名部分匹配的捐贈者身上獲得臍帶血，但臍帶血細胞移植可能需6周時間，因此又從一名近親身上獲得部分匹配的造血幹細胞。

移植手術的3年後，她停止愛滋病毒治療，接著又經過1年多，她的血液檢查報告沒有顯示出任何愛滋病毒跡象，也未驗出抗體。

此前二名痊癒的愛滋患者接受骨髓移殖，使用成體幹細胞，而臍帶血相較之下更易取得，且捐贈者與受贈者匹配度也不如骨髓移殖要求的高。科學家說明，目前登記在冊的捐贈者大多都是白人，因此若部分匹配可行，每年有機會治癒50名同時患有愛滋病及血癌的美國患者。

全球近3800萬愛滋病患者中，女性患者佔一半以上，但在治療實驗中卻僅佔11%。未參與這項研究的加州大學舊金山分校愛滋病專家迪克斯（Steven Deeks）表示，「她是一名混血兒，且是一名女性，這在科學上非常重要。」