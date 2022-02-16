　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首例「女性愛滋病患者」痊癒！　幹細胞移植4年後病毒消失

▲▼ 人類免疫缺陷病毒（HIV，愛滋病毒）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 新療法有望使更多HIV感染者受惠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國研究人員宣布，科學家似乎成功以一種新的幹細胞移植方法，治癒一名感染愛滋病毒（HIV，人類免疫缺陷病毒）的混血女性。她接受一種使用臍帶血的療法，4年後體內已驗不出病毒，成為全球第三例感染愛滋後痊癒的患者，也是史上第一例女性個案，開啟治療更多不同種族背景患者的可能性。

《紐約時報》報導，研究人員15日在科羅拉多州丹佛市的國際學術會議「反轉錄病毒及機會性感染會議」（CROI）上公開此個案並說明，這起病例的性別及其種族背景代表愛滋療法開發邁出重要一步。

該名婦女已過中年，2013年6月診斷出感染愛滋病毒，使用反轉錄病毒藥物將體內病毒維持在低水準，2017年3月診斷出罹患急性骨髓性白血病，同年8月接受「單倍體臍帶移植」手術，自一名部分匹配的捐贈者身上獲得臍帶血，但臍帶血細胞移植可能需6周時間，因此又從一名近親身上獲得部分匹配的造血幹細胞。

移植手術的3年後，她停止愛滋病毒治療，接著又經過1年多，她的血液檢查報告沒有顯示出任何愛滋病毒跡象，也未驗出抗體。

此前二名痊癒的愛滋患者接受骨髓移殖，使用成體幹細胞，而臍帶血相較之下更易取得，且捐贈者與受贈者匹配度也不如骨髓移殖要求的高。科學家說明，目前登記在冊的捐贈者大多都是白人，因此若部分匹配可行，每年有機會治癒50名同時患有愛滋病及血癌的美國患者。

全球近3800萬愛滋病患者中，女性患者佔一半以上，但在治療實驗中卻僅佔11%。未參與這項研究的加州大學舊金山分校愛滋病專家迪克斯（Steven Deeks）表示，「她是一名混血兒，且是一名女性，這在科學上非常重要。」

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
快訊／UberEats大當機！　用戶無法點餐崩潰了
快訊／納豆驚爆「無法認人說話」！　經紀人回應了
快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！
陸軍下士拍多P、誘姦老婆A片！　母認證：我兒子
快訊／高雄爆增6例！　陳其邁下午緊急說明
四叉貓「3劑抗體超驚人」　本尊卻拋震撼彈：第4劑不打高端了
24歲男歌手慘死舞台上！　吉他彈3下突倒地
小S直播抱怨修杰楷！　脫口「陶子姐很假」爆內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10歲童丟垃圾被捲進垃圾車　全身「只剩雙手」受困8小時畫面曝光

美女師「老公精液當果醬」塗杯子蛋糕　變態餵食女學生！判刑41年

撤軍假動作？美曝：部分俄軍「進入開火位置」　普丁下令做好準備

妻子染新冠被迫隔離　獸父在「隔壁房間」性侵9歲女兒6個月

全球首例「女性愛滋病患者」痊癒！　幹細胞移植4年後病毒消失

英國最新審查：疫苗接種「1劑就有效」　助確診者躲過長新冠

「半裸新娘」當街怒吼！雙乳寫滿護愛宣言　脫衣反對情人節

吉他彈3下突然倒地！　24歲男歌手「樂器漏電」當場慘死舞台上

狼師性侵13女「專挑窮學生下手」！害9人懷孕　成功逃過化學閹割

摔進一大鍋滾燙熱湯！　2歲女童參加生日派對慘死

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

宋江脫衣「床上撲倒朴敏英」睡了女上司　「可以親妳嗎？」《氣象廳》第二集就開船！

10歲童丟垃圾被捲進垃圾車　全身「只剩雙手」受困8小時畫面曝光

美女師「老公精液當果醬」塗杯子蛋糕　變態餵食女學生！判刑41年

撤軍假動作？美曝：部分俄軍「進入開火位置」　普丁下令做好準備

妻子染新冠被迫隔離　獸父在「隔壁房間」性侵9歲女兒6個月

全球首例「女性愛滋病患者」痊癒！　幹細胞移植4年後病毒消失

英國最新審查：疫苗接種「1劑就有效」　助確診者躲過長新冠

「半裸新娘」當街怒吼！雙乳寫滿護愛宣言　脫衣反對情人節

吉他彈3下突然倒地！　24歲男歌手「樂器漏電」當場慘死舞台上

狼師性侵13女「專挑窮學生下手」！害9人懷孕　成功逃過化學閹割

摔進一大鍋滾燙熱湯！　2歲女童參加生日派對慘死

大聯盟首支進入「元宇宙」　勇士隊創建虛擬球場

AOP官網稱「德國法院認定藥華藥協議有效」　公司將繼續求償

10歲童丟垃圾被捲進垃圾車　全身「只剩雙手」受困8小時畫面曝光

Uber Eats系統大當機1小時「只能自取」！業者：了解狀況中

美女師「老公精液當果醬」塗杯子蛋糕　變態餵食女學生！判刑41年

未公告直接進口禽流感國家雞蛋　農委會：是食品不會從疫區來

小S秀美腿撞衫「全球最性感女星」　竟罕見謙虛：我狀態不好

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！　經紀人發聲：都有視訊通話

60歲婦愛吃炸物、喝飲料　宿便塞滿大腸腫脹8公分！一照2期了

新生兒平均領14.3萬　2020年生育給付下滑5.7%　

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

網紅媽顧拍露奶辣照　2歲兒跌泳池溺斃

瘋狂網紅太愛BTS！忍痛追求GG縮小手術

女大生拍A片虔誠爸媽斷關係　發現「賺很多錢」秒變心

吉他彈3下觸電　男歌手慘死舞台上

馬斯克公司傳16實驗猴死亡　承認8隻被安樂死

塑膠與化學製品汙染已超限 科學家籲抑制產量

路人被撞倒　後車「輾過爆頭」！影片曝

俄稱開始撤軍　拜登：未經核實、仍可能攻打烏克蘭

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

道瓊開盤上漲450點　烏克蘭局勢降溫中斷跌勢

日本裙帶菜產地造假　食品公司社長被捕

日相與烏克蘭總統通電話　備一億美元借款援烏

安德魯王子「性侵少女案」達成庭外和解

美西遭逢「1200年一遇」特大乾旱

更多熱門

相關新聞

莫德納首度宣布來台設點　支援亞太對抗疾病

莫德納首度宣布來台設點　支援亞太對抗疾病

美國製藥大廠莫德納（Moderna）16日首度宣布，將在台灣開設子公司，也將在香港、馬來西亞及新加坡設點，擴大亞洲版圖。執行長班塞爾（Stephane Bancel）說明，期待在亞洲開設4家子公司，能有助解決亞太地區健康挑戰。

加拿大外海漁船失事！　7死14失蹤

加拿大外海漁船失事！　7死14失蹤

俄烏危機緩解！　美股大漲近423點

俄烏危機緩解！　美股大漲近423點

安德魯王子「性侵少女案」達成庭外和解

安德魯王子「性侵少女案」達成庭外和解

道瓊開盤上漲450點　烏克蘭局勢降溫中斷跌勢

道瓊開盤上漲450點　烏克蘭局勢降溫中斷跌勢

關鍵字：

愛滋病毒愛滋病臍帶血北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

對話曝光！祈錦鈅開罵「那東西根本不是個咖」

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面