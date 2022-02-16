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狼師性侵13女「專挑窮學生下手」！害9人懷孕　成功逃過化學閹割

▲▼印尼變態老師性侵13女學生。（圖／達志影像／美聯社）

▲維拉萬低頭接受法官宣判。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

印尼一名伊斯蘭教寄宿學校的老師在2016年至2021年間性侵13名12歲至16歲的未成年女學生，其中至少造成9名受害者懷孕並產下孩子。西爪哇省萬隆市法院日前開庭審理此案，而涉案的狼師則是被判無期徒刑，成功躲過死刑以及化學閹割，引發受害家屬不滿。此外，受害者的賠償金將由政府負擔。

根據《每日郵報》報導，印尼這所伊斯蘭教寄宿學校的男老師維拉萬（Ｈenry Wirawan）2016年至2021年間，分別於學校、旅館房間或是公寓內多次性侵13名12歲至16歲的女學生，甚至還涉及性虐待，導致多名被害少女在過程中受傷。其中更有9人因此懷孕，被迫產下狼師的孩子。

該案15日進行審判，由於維拉萬的罪刑太過惡劣，因此也引發社會關注。儘管包含印尼兒童保護部長在內等多名官員都呼籲應該判處死刑，但違反《兒童保護法》與《刑法》的維拉萬最終僅被判無期徒刑，甚至不需面對化學閹割，引發受害者父母不滿。受害者父母強調，對維拉萬的寬容判決恐怕會給其他施暴者帶來犯案的勇氣。

▲▼印尼變態老師性侵13女學生。（圖／達志影像／美聯社）

▲維拉萬被判無期徒刑，成功躲過死刑與化學閹割。（圖／達志影像／美聯社）

由於受害者幾乎都不敢報警，因此這起駭人聽聞的狼師性侵案2021年11月才首度被公開。其中一名被害少女在度假時意外產子，她的父母得知前因後果後，在5月報警。而警方對此展開調查後才發現，還有更多的女學生受害。

負責審理該案的法官阿里（Yohannes Purnomo Suryo Ali）表示，被告作為人師，不但沒有教育學生，甚至對學生進行暴力，或是以暴力脅迫學生與他發生性行為，十分惡劣。

印尼為世界上最大的穆斯林國家，當地擁有2.5萬所的伊斯蘭教寄宿學校或是其他宗教學校，而這些學校往往是貧困家庭兒童唯一能夠獲得教育的途徑。伊斯蘭教的學生白天必須接觸正規教育，並在晚上繼續學習古蘭經與伊斯蘭教義。

事實上，這已非印尼首度傳出宗教寄宿學校老師性侵學生的案件，2020年東爪哇一間寄宿學校的老師因性侵15名女學生被判處15年徒刑，2021年南蘇門答臘島則是有寄宿學校的2名老師在短短1年內性侵26名男學生，因此遭捕。然而由於這些學生大多來自偏遠地區的貧困家庭，因此往往只能默默隱忍，不敢聲張。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）直到1月仍在呼籲國會通過一項性暴力法案，該法案其中一項法條便是要求允許對向兒童進行性犯罪的被告進行化學閹割，儘管佐科威2020年就簽署了這條法案，但卻遭到人權團體反對，議會也遲遲不敢拍板。

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