莫德納首度宣布來台設立公司！　mRNA技術助亞太對抗疾病

▲ 莫德納宣布在亞洲4地開設公司。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國製藥大廠莫德納（Moderna）16日首度宣布，將在台灣開設子公司，也將在香港、馬來西亞及新加坡設點，擴大亞洲版圖。執行長班塞爾（Stephane Bancel）說明，期待在亞洲開設4家子公司，能有助解決亞太地區健康挑戰。

班塞爾16日表示，「2021年對莫德納影響重大，隨著我們在亞洲擴張，2022年將繼續增長。過去10年來，我們在mRNA平台的發展上居於領先地位，做好為全球抗疫發揮關鍵作用的準備。在亞洲開設4家公司後，我們期待利用mRNA平台幫助解決健康挑戰的新機會，包括亞太地區沉重的疾病負擔。」

亞洲傳染病負擔最重，且隨著人口高齡化，非傳染性疾病的負擔也在增加。莫德納在預防性疫苗、心血管疾病、腫瘤及罕見疾病領域的業務不斷增長，使該公司利用mRNA技術對地區人類健康發揮的影響最大化。

莫德納新冠疫苗在全球70地通過監管機構批准，2021年共運送8.07億劑。該公司產品線包括40個開發中項目，其中25個正進行臨床試驗，也持續更新抗疫策略，以因應Omicron變異株等問題，同時為更多疾病開發新疫苗及療法，目前進駐全球12個市場，亞太地區也是該公司業務不可或缺的一環，在日本、南韓及澳洲皆開設子公司。