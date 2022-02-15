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日本12天暴增100萬例！魔王Omicron煞不住　累計確診破400萬

▲▼日本疫情、戴口罩。（圖／路透）

▲日本累計確診數突破400萬例。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本15日累計確診超過400萬例，新增速度再度刷新紀錄，事實上，日本累計確診2月3日才剛突破300萬大關，才短短12天就新增了100萬例確診。此波Omicron來勢洶洶，使得各地確診數屢創新高，儘管重症率低，但因確診數飆高，依然嚴重影響日本第一線的醫療系統。

根據《日本放送協會》報導，日本2020年1月16日出現首例新冠肺炎確診案例，此後直到Delta變異株入侵，引發第5波疫情，累計確診數才在2021年8月6日首度突破100萬例，一共花了約1年7個月的時間。然而受到Omicron肆虐影響，日本瞬間在5個半月後的2022年1月20日超過200萬人次確診，並且再度在2週後的2月3日突破300萬例確診。

▲▼日本疫情。（圖／路透）

▲▼日本疫情迅速升溫，短短12天內就暴增了100萬例確診。（圖／路透）

▲▼日本疫情,東京疫情,東京車站,上班族,日本上班族,社畜。（圖／路透）

根據最新統計數據，日本15日正式超過400萬例確診，也就是說，在短短12天內，就新增了100萬例的確診案例，超越有史以來的速度。對於第6波疫情前所未有的蔓延速度，當局更是不敢大意。截至目前為止，在第6波疫情中死亡的病例已經超過2200例，致死率約0.09%，儘管相較其他時期低，但是由於感染數暴增，因此死亡人數也不在少數。

另外，東京14日新增1萬5525例確診，其中有768例是未經過核酸檢測，由醫師判斷確診的病例。而新增確診者中有7349人已經接種過2劑疫苗，4005人接種過第1劑疫苗。

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