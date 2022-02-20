低溫10度他喊不冷：薄外套就出門！網曝「1關鍵」才崩潰：凍爆

▲今年第一波寒流報到。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

入冬首波寒流報到！昨（19）日晚間全台各地氣溫溜滑梯，直至今日仍持續降溫中，氣象局凌晨還曝光「低溫排行榜」，本島最冷為桃園市約10.4°C。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「10度怎麼覺得沒有很冷？問號？」不少人也覺得還好。話題一出，其他人紛紛指出，比起10度低溫，「1關鍵」才讓人更崩潰。

該位網友早上約8點半時發文問卦，覺得10度感覺沒有很冷，文中更表示感覺比前起天還不冷，「早上起來穿個薄外套就出門買早餐了，這次寒流是不是外強中乾啊？」貼文一出，就有人也附和道，「覺得普」、「普普通通啦！不會冷吧= =」、「我也覺得比冬天還不冷欸，是習慣了嗎」、「真的沒很冷。」

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▲比起低溫，許多網友認為「下雨」讓人更崩潰。（示意圖／記者屠惠剛攝）

不過，也有網友表示，「現在是冷氣團，最強的還沒來」、「預報說了，今晚到明晨才是最冷」、「明明就會冷」、「外面很冷啊」、「禮拜六下午開始冷，冷到身體不舒服」、「我體質比較耐寒！對我來說只是風很大而已」、「快冷到不想待在桃園」、「桃園真的是冷凍庫！」

更多人則是認為，比起低溫，「一直下雨」才讓人崩潰，「不要下雨才是真的」、「可以冷，但不要下雨……好麻煩呀」、「真的，冷一點無妨，但一直一直下雨，快發霉了啦」、「多冷都沒關係，只要別再下雨就好了」、「其實不要下雨都還好」、「天氣冷又加上下雨，真是超級冷爆了」、「不下雨的話，其實很喜歡冬天，不希望冬天太早結束」、「可以換9度，不要下雨嗎」、「可以冷，但下雨真的很不舒服，北部好冷，冷到衣服還濕掉。」