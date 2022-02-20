「低溫特報」範圍擴大至20縣市　台南以北10°C↓急凍24小時

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，昨日（2/19）晚間起受到今年第一波寒流影響，今天全台持續降溫中，氣象局近中午時再更新低溫特報範圍，增列高雄市，台南以北至宜蘭皆升級為低溫「橙色燈號」今天到明天有持續10度以下低溫機率。

受到寒流影響，氣象局今天近中午時更新低溫特報範圍，再增列「高雄市」為警報區域，並將原先台中以南低溫黃色燈號區域均更新升級為非常寒冷的「橙色燈號」，北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南以及宜蘭縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。高雄市、花蓮市也有10度以下氣溫發生機率，全台僅剩下台東縣、屏東縣未列入低溫特報範圍。

另外，根據中央氣象局鄉鎮預報資訊，中部以北近山區與沿海地區如苗栗苑裡、通宵、竹南，以及新竹尖石、湖口，台中沙鹿、龍井、梧棲等今天上午體感溫度僅有2度，苑裡更在-1度至2度間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局提醒西半部民眾須留意低溫導致呼吸和心血管疾病，也將金門、馬祖、澎湖以及本島苗栗縣列為健康氣象「高危險」地區，上述地區民眾須留意冷傷害。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天寒流影響各地天氣寒冷，今天整日到明天清晨都是寒流勢力最強的時候，預估台南以北到宜蘭今天低溫僅有9到12度，高屏、花東低溫則在14至16度，沿海空曠地區、近山區氣溫可能更低，不排除台中以北局部地區將出現8度左右低溫，台中以南到高雄局部低溫也已來到11至12度間。

陳伊秀提醒，今天一整天到明天清晨均寒冷，尤其今天氣溫持續下降，預計今天傍晚到晚間最冷時段還會不斷有新低溫出現，還請民眾持續留意。