低溫挾豪雨3警報齊發！13測站創今年低溫紀錄　入夜中部以北剩9度

記者許維寧／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天寒流影響各地天氣寒冷，今天整日到明天清晨都是寒流勢力最強的時候，預估台南以北到宜蘭今天低溫僅有9到12度，高屏、花東低溫則在14至16度，沿海空曠地區、近山區氣溫可能更低，不排除台中以北局部地區將出現8度左右低溫，台中以南到高雄局部低溫也已來到11至12度間。

陳伊秀提醒，今天一整天到明天清晨均寒冷，尤其今天氣溫持續下降，預計今天傍晚到晚間最冷時段還會不斷有新低溫出現，今天氣象局台北站已經測得10.8度低溫、基隆也僅有11度，包括淡水、新屋、新竹、台南、永康、高雄、台東成功，離島澎湖、東吉、金門、馬祖等局屬氣象站，都測得今年入冬新低溫，還請民眾持續留意。

氣象局已針對全台19縣市發布低溫特報，今日至明日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率，台中以北縣市與離島金門、連江為低溫橙色燈號；台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生之機率，為低溫黃色燈號，請注意。

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▲0220寒流低溫特報。（圖／氣象局提供）

另外，受到華南雲雨區東移影響，今天各地持續有雨，陳伊秀說，今天中部以北、東北部、東部有局部大雨跟豪雨發生機率，對此氣象局已針對全台7縣市發布大雨、豪雨特報，今(20)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大臺北、宜蘭地區及臺中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

且東北風明顯偏強，氣象局也發布陸上強風警報，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

陳伊秀說明，明天一整天天氣依舊寒冷，預計週二（2/22）開始氣溫將慢慢回升，但冷空氣減弱沒這麼快，預計週二北部高溫可來到15至16度間，但受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部、南部山區仍有局部短暫雨。





▲受到華南雲雨區影響，今天到明天中部以北濕冷。（圖／記者李毓康攝）

