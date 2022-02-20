快訊／8縣市豪大雨　下波鋒面掃過雨更大時間曝

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大8縣市，高雄納入大雨特報！天氣風險天氣分析師林琮訓今天（20日）表示，周二深夜鋒面系統在台灣附近建立，並在周三通過台灣，大氣不穩定，配合華南東移的水氣還是偏多，各地雨勢可能會變得更大一些。

►豪雨特報：

基隆市、新北市、宜蘭縣

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►大雨特報：

台北市、台中市、南投縣、高雄市、花蓮縣

►今上午至周一上午低溫區域



【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。



【黃色燈號（寒冷）】

高雄市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼今晨0時至11時累積雨量圖。（圖／氣象局）

氣象局上午11時對8縣市發布「豪大雨特報」，東北風及華南雲雨區影響，今宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北地區及台中、南投、高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。氣象局也對20縣市發布「低溫特報」。

林琮訓說，今、周一在寒流影響下，加上華南持續有雲系生成並向東移至台灣上空，各地天氣都不太穩定，除了高屏地區的降雨空檔較多以外，其他地方都容易有降雨的狀況，雨勢雖然不大，但降雨的時間很長，而且會一路下到下周三；北部、東部則會持續到周四，整體降雨的狀況才會逐漸地緩和下來。

林琮訓指出，氣溫方面，今天氣溫最低，中北部、東北部全天只有9-12度，局部沿海、近山空曠地區再低1-2度；南部、花東12-18度，周一氣溫會逐漸地回升，不過整體的氣溫還是偏低，低溫大致落在13-15度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林琮訓提醒，周二冷空氣減弱，但是由於降雨的關係，氣溫回升幅度有限；周二深夜鋒面系統在台灣附近建立，並在周三通過台灣，大氣不穩定，配合華南東移的水氣還是偏多，各地雨勢可能會變得更大一些，不排除局部會有短時較大雨勢出現。

林琮訓表示，鋒面通過後北風又明顯增強，將北方的冷空氣往南帶，目前看來下一波冷空氣的強度沒那麼強，但預估還是可以達到冷氣團的等級，濕冷的感覺會一直持續到周三、周四，時間很長，大家要穿得暖和，並多加注意自己的健康狀況。

▲今各地水氣很多。（圖／氣象局）

