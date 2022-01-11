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影／馬祖國際藝術島倒數！「拳擊女王」陳念琴客串宣傳片曝光

▲馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》。（影／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

「馬祖國際藝術島」活動倒數一個月，將在春節後的2/12正式開幕，今（11）日文化總會公布宣傳影片《讓時間說》，用150秒精準呈現馬祖自然人文風情，更邀請到東京奧運挺進8強的「拳擊女王」陳念琴客串演出，在片中為女主角引路；而身為馬祖首位前進奧運國手的她，也成為此影片一大亮點！

▲▼馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，由演員劉宇菁主演，馬祖出身的「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／翻攝馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》／文化總會提供）

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▲馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，力邀馬祖出身的「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／翻攝馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》／文化總會提供，下同）

首屆「馬祖國際藝術島」將於春節後登場，在2月12日至4月10日舉行，為了呈現馬祖之美，文化總會邀請導演柯景瀚操刀，親赴馬祖走訪列島，拍攝剪輯而成宣傳影片 《讓時間說》，帶出馬祖醞釀的已久的美好，也呼應活動「島嶼釀」的主題。

而台灣第一位奧運女子拳擊參賽者、同時也是馬祖第一位前進奧運的選手陳念琴，也在片中驚喜現身，詮釋影片主角劉宇菁在馬祖邂逅的「帶路人」角色，成為另類的馬祖國際藝術島代言人。

▲▼馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，由演員劉宇菁主演，馬祖出身的「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／翻攝馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》／文化總會提供）

▲出身馬祖的「拳擊女王」陳念琴（右），在影片中替劉宇菁引路。

《讓時間說》的宣傳影片陳述著，「令人難忘的美好事物，都需要時間發酵，記住一個片刻─15秒，邂逅一段巧合─3小時，醞釀一壺老酒─20年，保存一片光景─忘了期限，那麼釀出一座禁得起時光考驗的島嶼，需要多久時間？答案不急著說，等一等，讓時間說。」

▲▼馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，由演員劉宇菁主演，馬祖出身的「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／翻攝馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》／文化總會提供）

▲▼馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，150秒精準呈現馬祖自然人文風情。

▲▼馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，由演員劉宇菁主演，馬祖出身的「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／翻攝馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》／文化總會提供）

導演柯景瀚分享拍攝馬祖宣傳影片的心得表示，馬祖是一個很有「電影感」的地方，島嶼本身給人的感受像電影一樣，短時間內給予一個濃縮、具體且巨大的感受。他也提到「時間感」，包括以大石砌成的古厝，或當地長輩口中的閩東語言，都讓人瞬間置身在未知的地方，被時間和歲月所包圍，時間變得具體，從而體會到「時間釀」之於馬祖，是多貼切的形容。

▲▼馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，由演員劉宇菁主演，馬祖出身的「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／翻攝馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》／文化總會提供）

▲▼馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，150秒精準呈現馬祖自然人文風情。

▲▼馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，由演員劉宇菁主演，馬祖出身的「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／翻攝馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》／文化總會提供）

主辦文化總會表示，首屆國際藝術島亮點展區，包括在軍事據點策展的南竿77據點《地下工事》與53據點《傾聽島嶼的聲音》，以藝術行動、飲食體驗促進島嶼交流對話的《迴島嶼吧》，由藝術家與四鄉五島學童攜手共創的在地作品《風塔》等作品，涵蓋藝術家創作、居民共創、動態展演、建築計畫、歷史空間轉譯、教育計畫等面向，用藝術手法呈現不同切面，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見。

▲▼馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，由演員劉宇菁主演，馬祖出身的「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／翻攝馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》／文化總會提供）

▲▼導演柯景瀚分享拍攝馬祖宣傳影片的心得表示，馬祖是一個很有「電影感」的地方。

▲▼馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》，由演員劉宇菁主演，馬祖出身的「拳擊女王」陳念琴客串演出。（圖／翻攝馬祖國際藝術島宣傳影片《讓時間說》／文化總會提供）

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