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重案回顧／「播種之狼」犯罪不設限！前妻+4女友不知枕邊人多恐怖


記者張君豪／台北報導

「播種之狼」顏永泰與性侵搭檔盧鵬天橫行北部性侵夜歸婦女近3年，造成社會動盪，後來刑事局偵二隊介入偵辦後，短短2月餘時間順利逮捕2人，並查出2人涉及至少8件性侵害案件，以及超過28件隨機搶奪、竊盜婦女錢包手機案；顏嫌等人為何可以規避警方查緝多年？居間關鍵《東森新媒體ETtoday》專訪當年承辦該案的刑事局偵二大隊隊長趙尚臻還原當時情況。

▲現任刑事局偵二大隊隊長趙尚臻說明當年偵辦播種之狼性侵2人組過程。（圖／記者張君豪攝）

▲現任刑事局偵二大隊隊長趙尚臻說明當年播種之狼案調查過程。（圖／記者張君豪攝）

趙尚臻指出，顏永泰擁有長年犯罪經驗，熟稔各類犯罪技術，加上顏嫌人格具有善於觀察環境、犯罪對象的洞悉能力，所以當時橫行北部性侵多名被害女子時，雖然警方有採集到色狼精液、皮屑細胞等直接證據，但困於「有DNA證據、但找不到人」窘境。

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團在2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團，2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局支援偵辦播種之狼性侵專案後，分析手邊堆積如山的犯案卷宗，發現顏男犯案前會選擇無監視器路口、河堤疏洪道、偏僻公園、荒郊產業道路等場所下手，並會偷取同款汽機車避免自己駕駛車輛遭鎖定，也因此顏嫌雖當時身揹通緝身分，卻未曾遭警方查獲。

顏盧兩人在接近被害女子前會察言觀色，如果女子心地單純社會經驗少，就會扮演介紹工作「熱心長輩」伺機接近，或透過網路對女網友殷勤關懷，讓對方現身後扯謊帶女子到旅館進行暴力性侵；或者隨機鎖定夜歸的未成年少女，假扮警察進行盤查擄走逼姦；警方偵辦此案最大困境在於，「顏永泰犯罪手法千奇百怪，完全沒有固定模式」。

趙尚臻回憶，顏男在2007年5月間曾開車到東部閒晃，本想伺機找目標下手偷竊，後來看到某檳榔攤老闆娘沒有心防，他先購買檳榔拉近距離後，看老闆娘太忙，假裝好心要載她兩個女兒上學，趁兩名少女上車後強制動手搓揉大腿、胸部、下體，手段相當惡劣。

趙尚臻說，顏永泰就是典型職業犯罪人格，從不設定具體的犯罪目標，如果行動中性侵押人不成，就退而求其次洗劫被害人財物，如果被害人激烈抵抗不從，那就順勢上下其手，「對他來說、不管甚麼行為，能滿足他犯罪侵略性的刺激需求都好」、「對顏來說，他出門只偷一個錢包也會全力以赴」。

此外，顏、盧等人聯絡從不使用自己手機，使用手機門號都是靠偷來的身分證件冒辦、或從外圍友人幫忙申辦，甚至使用被害人手機搭配人頭門號組合；加上通話中絕對不講真實身分、具體見面地點，儘管警方監控淫魔犯罪門號多時，幾毫無進展。

後來刑事局展開全面通聯、監視器畫面清查，擴大清查超過20個門號及部分犯案畫面的車輛分析比對，這才發現顏嫌雖屬性侵重犯，但他女人緣相當好，不僅身邊有4名女友、也與前妻聯絡密切，雖然這些女子不知枕邊人就是性侵惡狼，刑事局後來鎖定這些女子密切聯絡對象的交集，這才鎖定顏、盧兩人涉案，展開跟監蒐證並逮捕2人破案。

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